Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer s’effondre après que Shalin Bhanot lui ait crié dessus ; dit ‘Malgré l’avertissement de père…’

Dans le dernier épisode de la saison 16 de Bigg Boss, Sumbul Touqeer a eu le cœur brisé car elle ne pouvait pas participer à la tâche de capitaine. Elle se sentait mal car Shalin Bhanot n’a pas pris son nom pour la tâche de capitaine alors qu’elle savait qu’elle voulait être capitaine depuis le premier jour.

Sumbul est devenu émotif et a commencé à pleurer. Elle ne pouvait pas contrôler ses larmes sachant que Shalin et Tina, qu’elle considérait comme ses meilleures amies, soutenaient Shiv Thakare. Les concurrents de Bigg Boss 16 ont nommé Priyanka et Shiv pour le poste de capitaine. La maison a ensuite été divisée en deux équipes. Plus tard, Sumbul a été vu se plaindre à Shalin lorsque Sajid Khan les interrompt entre les deux. Shalin et Sajid conseillent à Sumbul de prendre sa propre décision et de ne dépendre de personne. Sumbul se sent mal alors qu’elle demande à Shalin alors qu’elle n’a pas pris position ?

Shalin dit à Sumbul qu’elle devait se préparer si elle voulait se battre pour la tâche de capitaine. Il essaie de lui faire comprendre en disant que tout tourne autour de la majorité. Sumbul s’éloigne en leur disant qu’elle parlera plus tard. Après un certain temps, Sumbul et Shalin se lancent à nouveau dans une discussion, lorsque cette dernière lui crie dessus. Sumbul est choqué de voir sa réaction et dit à Nimrit Kaur Ahluwalia que malgré l’avertissement de son père, elle considérait toujours Shalin et Tina comme des amis.