Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer savait que Fahmaan Khan n’était PAS un candidat joker ; voici pourquoi il est entré dans le spectacle [Exclusive]

Bigg Boss 16 : La sortie de Fahmaan Khan de la série a laissé les fans de Sumana le cœur brisé, tandis que Sumbul Touqeer est resté stylisé et a pompé son ami pour sa prochaine émission sur la même chaîne. La chimie de Sumbul et Fahmaan était le sujet le plus brûlant dans la maison de Bigg Boss et même à l’extérieur, à part sa chaleur. Mais saviez-vous que Sumbul était très conscient que Fahmaan n’est pas un candidat à la wild card, et il n’est venu dans l’émission que pour elle. Une source proche révèle que “Sumbul savait depuis le début que Fahmaan ne voulait pas faire partie de l’émission Bigg Boss pour le moment et qu’il cherchait à faire quelque chose. Sinon, il aurait fait l’entrée dans l’émission avec Sumbul. , mais il a choisi de ne pas faire de télé-réalité.”

La source ajoute en outre que Sumbul était extrêmement surprise de voir Fahmaan dans la série et qu’elle avait vraiment besoin de lui le plus. L’entrée de Fahmaan a mis en lumière le visage de Sumbul et elle avait l’air extrêmement stable et satisfaite en sa présence et il a fait sa magie et lui a rappelé qui elle était et a quitté le spectacle.

Il y a un dicton qui dit que les gars, un baiser sur le front est un message secret d’amour et de tendresse, ce baiser sur le front, c’est beaucoup dire à quel point ils se soucient l’un de l’autre #Fahman Khan #SumbulTouqeerKhan #SuMaan#BiggBoss16 pic.twitter.com/BBODkjBIT5 ** NAV ? (@nav_kaur24) 25 novembre 2022

Alors que beaucoup ont été surpris que Sumbul n’ait pas versé une seule larme à la sortie de Fahmaan et que le vrai Sumbul soit pour vous et nous espérons que nous verrons désormais le vrai et fougueux Sumbul dans la série. À l’heure actuelle, les fans de Sumaan veulent qu’elle reste à l’écart de Shalin Bhanot et Tina Datta et qu’elle ne tombe pas dans le piège de leur manipulation.