Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer révèle Fahmaan Khan et elle se mariera UNIQUEMENT si

Les fans de Bigg Boss 16 ont vu que Fahmaan Khan avait fait une entrée dans l’émission de Salman Khan pour les promotions de Dharam Patnii. Sumbul Touqeer et ses moments ont illuminé toute la maison. Toute la maison sentait que Sumbul Touqeer passait sa plus belle journée quand il était là. Il y a aussi eu des discussions sur leur relation. MC Stan et Shalin Bhanot ont déclaré que Sumbul Touqeer passerait toute la journée dans la maison à parler de Fahmaan Khan. Aujourd’hui, Abdu Rozik l’a taquinée en appelant Fahmaan Khan Saaman. Cela a énervé Sumbul Touqeer. Elle a dit qu’elle l’avait une fois appelé ainsi par erreur et qu’il était contrarié. Voyant que Sumbul s’énervait, Abdu Rozik a dit qu’il ne se moquerait pas du nom de Fahmaan Khan.

Sumbul Touqeer a déclaré que si Fahmaan Khan reste célibataire jusqu’à 40 ans et ne trouve personne, ils se sont mariés. C’est quelque chose de typique que diraient les meilleurs amis. Sajid Khan et Nimrit Kaur Ahluwalia lui ont également posé des questions sur la différence d’âge entre les deux. Maintenant, le nom de Fahmaan Khan n’est pas mis en sourdine dans l’émission. C’est ainsi que les fans de SuMaan ont réagi à la même chose.

#SuMaan fd hum sab kuch avis Kiya lekin ek chiz hai jo Ki Fahmaan BB k ghar pe jake sabko yeh dikhaya k dekh pyar kisko kehte hai obsession kisko kehte hai. Sabko kuch nehi bolkar bhi Fahmaan ne yeh bol ke aaya hai ki yeh bandi (Sumbul) meri hai. #SumbulToqueerKhan #Fahman Khan Pinki Chakraborty (@MusicalHeaven4) 27 novembre 2022

#AbduRozik s’est moqué à plusieurs reprises du nom de Fahman en l’appelant ‘Saamana’ #SumbulTouquerKhan écoute ici pour la première fois. Elle exprime sa colère. Elle dit tout de suite que je ne plaisante pas et que je ne suis pas d’accord du tout avec votre blague. Place à gauche #Fahman Khan #SuMaan #SumbulArmy pic.twitter.com/AkFUFGuYiM Lila Thinkor (@Lilajaythinkor) 27 novembre 2022

Tout d’abord, FK et Sum savent quelles sont les limites de leur amitié et de quoi ils peuvent parler. Alors oui, s’il veut, il peut parler de la façon dont elle lui a offert un bracelet, elle peut aussi faire sa propre conversation sur un pacte qu’ils ont fait. arrêtez de faire le pitre en les qualifiant d’avoir de mauvais motifs là-dedans ! ? ~ (@SanjKiDuniya) 27 novembre 2022

Les fans remarquent également comment Nimrit Kaur Ahluwalia a dit à Sumbul Touqeer que Tina Datta et Shalin Bhanot étaient stressées en voyant la star d’Imlie. Eh bien, Fahmaan Khan fait l’objet de discussions à l’intérieur de la maison. Il est évident qu’il a laissé un impact.