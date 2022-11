Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer reçoit un ÉNORME soutien de Gaurav Chopra ; ce dernier demande: “Le grand patron n’a-t-il pas entendu parler de non, c’est non?”

Sumbul Touqeer, concurrent de Bigg Boss 16, a fait l’actualité et comment. Sa prétendue obsession et son attitude protectrice envers Shalin Bhanot ont attiré l’attention et comment. Dans l’émission, Bigg Boss, Salman Khan et même Shekhar Suman lui ont conseillé de jouer au jeu dans son émission. Au fil du temps, Sumbul Touqeer a déclaré qu’elle n’était pas amoureuse de Shalin Bhanot. Bien qu’elle le dise à plusieurs reprises, les créateurs ont continué à dire qu’elle ressemblait à une amante unilatérale à la télévision. Les téléspectateurs ont beaucoup critiqué cela. Ils ont dit que c’était de la manipulation et que cela affectait la santé mentale d’un jeune de 19 ans.

A #le chef pas entendu parler #nomeansno? Pourquoi essaient-ils d’insinuer qu’une jeune fille aime quelqu’un de façon romantique alors qu’elle dit non avec véhémence. Au point de la déshonorer et de la tourmenter émotionnellement. N’avons-nous pas tous vu des amitiés possessives à l’école et au collège ? (2) Gaurav Chopra (@gauravchopraa) 22 novembre 2022

Ceci : parce que l’épisode devait commencer par dégonfler un concurrent qui était inflexible. Une fois sur la défensive, le reste était facile. C’est ainsi qu’ils manipulent. Honte à eux d’avoir fait honte à une jeune fille dans le processus. Même si elle le fait, c’est sa prérogative de dire oui ou non.#BiggBoss16 Gaurav Chopra (@gauravchopraa) 22 novembre 2022

La star de la télévision Gaurav Chopra dans une note percutante a critiqué les créateurs. Il a écrit sur Twitter que ce genre de manipulation était évitable. Gaurav Chopra a déclaré que tout le monde avait vu des amitiés possessives à l’école et qu’il n’était pas nécessaire de dénigrer Sumbul Touqeer Khan. Les fans sont également contrariés par un clip où Tina Datta a dit quelque chose d’assez offensant. Elle laisse entendre que Sumbul a l’habitude de vérifier Shalin Bhanot encore et encore. Nimrit Kaur Ahluwalia a entendu ce que Tina Datta a dit.

Sumbul Touqeer a eu la chance de parler à son père deux fois dans l’émission. Son père Haasan Touqeer a travaillé dans l’industrie en tant que chorégraphe. Hier, les parents de Tina Dattta et Shalin Bhanot lui ont reproché d’avoir dit des âneries sur leurs enfants à la télévision nationale. Beaucoup pensent qu’il devrait rester à l’écart de ce drame. Rahul Vaidya a également déclaré que Sumbul Touqeer devrait quitter la série car elle est en lambeaux par tout le monde. Il a déclaré que les fabricants devraient désormais fixer une limite d’âge minimum.

Le père de Shalin Bhanot a déclaré que même Digangana Suryavanshi avait 19 ans lorsqu’elle est entrée à l’intérieur. Il a dit que l’âge n’est pas une excuse. Il a également dit que Sumbul Touqeer n’aurait pas dû venir s’ils estimaient qu’elle était trop jeune pour gérer le stress.