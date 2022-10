Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer, Priyanka Choudhary favorisées dans l’émission de Salman Khan ? Les fans de Tina Datta bouleversés [View Tweets]

En un temps assez court, Grand Patron 16 a bel et bien capturé l’imagination de nations entières, avec des fans inconditionnels et des téléspectateurs occasionnels devenant au courant de ce qui est sans doute l’émission de téléréalité la plus populaire de tous les temps en Inde. En effet, la nouvelle saison de le chef a déjà commencé à diviser les fans en factions, surtout s’ils sont de fervents admirateurs des célébrités à l’intérieur du Maison Bigg Bossavant que lesdites célébrités ne fassent partie du Salman Khan Afficher. Par exemple, combien Les fans de Big Boss ressentent maintenant que Sumbul Toukir et Priyanka Choudhary sont favorisés sur le spectacle tandis que Tina Datta devient une affaire crue.

Bigg Boss 16 biaisé pour Sumbul Touqueer, Priyanka Choudhary ?

Après l’épisode d’hier soir, le 14 octobre, de nombreux fans se sont manifestés, estimant que Bigg Boss 16 est biaisé envers Sumbul Touqueer, surtout après que son père ait été autorisé à entrer dans la série si tôt, alors que les membres de la famille apparaissent généralement beaucoup plus tard, et comment il a frappé Shalin Bhanot et Tina Datta, ce que beaucoup pensent être injuste. Certains fans estiment également que Salman Khan a inutilement critiqué Shalin et Tina au cours du week-end tandis que Sumbul, Priyanka Choudhary et Nimrit Kaur Ahluwalia ont été traités comme des gants. Découvrez quelques tweets dans ce sens ci-dessous:

Alors, êtes-vous d’accord avec ces fans ou pas ?