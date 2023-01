Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer peut-il quitter volontairement l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer Khan se débrouille exceptionnellement bien dans la série et a même réussi à franchir le cap d’être la plus jeune candidate à survivre dans la série pendant plus de 100 jours, ses fans sont super fiers d’elle car elle a surmonté tous les chances et a émergé comme un gagnant pour eux. Mais maintenant, la dernière que nous entendons est que Sumbul pourrait faire une sortie volontaire car la santé de son père se détériore jour après jour et c’est la raison pour laquelle elle pourrait quitter la série du jour au lendemain et laisser ses fans choqués. Mais nous n’avons pas encore de confirmation à ce sujet. Un initié suggère également que Sumbul Touqeer Khan a été approché par Ekta Kapoor pour jouer le serpent principal dans sa série populaire Naagin et la renommée d’Imlie est même intéressée par le concept. Mais rien de concret ne s’est encore produit.

Sumbul Touqeer Khan, qui a fait l’objet de nombreuses critiques pour son comportement enfantin et sa proximité avec Shalin Bhanot, a maintenu sa dignité dans la série et a prouvé que le monde pensait mal à son sujet et qu’elle n’était pas obsédée par Shalin Bhanot.

L’entrée de Fahmaan Khan dans l’émission pendant une journée l’a renforcée et elle s’est remise sur la bonne voie car peu de gens pensaient qu’elle survivrait dans l’émission. Mais maintenant, ses fans la voient comme la gagnante. Certains rapports suggèrent qu’en raison de sa non-activité dans la série, les marqueurs ont même réduit de moitié ses honoraires d’être l’acteur le mieux payé de la maison, elle est descendue dans les trois ou quatre derniers. Cependant, son père a réfuté ces nouvelles et a allégué que c’était le PR de Tina Datta qui diffusait ces fausses nouvelles. Mais pour l’instant, le jeu de Sumbul est aimé par les fans, elle est devenue une véritable personnalité et est aimée pour qui elle est.