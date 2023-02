Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan se fait critiquer tandis que Priyanka Chahar Choudhary-Archana Gautam gagne les cœurs avec leur performance dans la tâche de torture [View Tweets]

Le dernier épisode de Grand Patron 16 vu la tâche de torture se dérouler. Pour la première fois dans Bigg Boss 16, nous avons vu une tâche de torture se dérouler. C’était une chance donnée aux concurrents d’augmenter l’argent déduit du prix en argent. Le prix en argent a été réduit à Rs 21,80,000 et ils ont eu la chance que s’ils tenaient le buzzer pendant une heure, ils obtiendraient le montant total de Rs 50 lakhs. Les équipes étaient divisées en deux parties comme d’habitude. Mandala est devenu une seule équipe alors que Shalin Bhanot, Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary ancien de l’autre équipe. Les fans sont mécontents Sumbul Toukir Khan.

Sumbul Touqeer Khan évincé de la tâche

Entertainment News regorge de mises à jour sur Bigg Boss 16 car il se rapproche maintenant de la finale. Et avant la finale, les concurrents ont eu la chance d’augmenter leur prix en argent. Bigg Boss a demandé au gang Mandali de choisir les trois colocataires qui participeront à la tâche. Shiv Thakare, Nimrit Kaur Ahluwalia et MC Stan deviennent des participants. Shiv raisonne puisque Nimrit était absent dans la dernière tâche et qu’ils ne voulaient pas prendre de risques, Nimrit devrait effectuer la tâche avec eux. Sumbul était distant et absent par la suite.

Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam visées par les Mandali

Au cours de la tâche de torture dans Bigg Boss 16, le gang Mandali a ciblé Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam plus que Shalin Bhanot qui faisait également partie de l’équipe. Cependant, malgré toutes les tortures, Priyanka et Archana ont tout résisté. L’huile, la glace, la mousse à raser et d’autres choses qui ont été utilisées pour les torturer ne pouvaient pas faire bouger les filles de leur place.

Les fans de Bigg Boss 16 claquent Sumbul et saluent Priyanka et Archana

Bigg Boss 16 a finalement eu une tâche difficile et difficile et, par conséquent, ils ne pouvaient pas contrôler leur excitation. Cependant, ils n’aimaient pas le comportement de Sumbul Touqeer Khan dans l’épisode. Lorsque les Mandali ont demandé à Sumbul de donner leur avis, elle ne l’a pas fait. Cependant, elle a parlé avec Priyanka et Archana et leur a dit que le Mandali aurait dû jeter trois à quatre seaux d’eau à pleine force. Ceci et son comportement avec les Mandali les ont irrités. D’autre part, les fans adorent Priyanka et Archana pendant la tâche. Vérifiez le ici:

Demain, Nimrit, MC Stan et Shiv Thakare seront torturés.