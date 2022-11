Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan protège Shalin Bhanot dans son combat avec MC Stan ; les internautes disent : “Elle est littéralement obsédée par lui”

L’épisode d’aujourd’hui de Grand Patron 16 était à haute tension. Une violente bagarre a éclaté entre Shalin Bhanot et MC Stan. Bien qu’ils aient travaillé en équipe pour faire de Sajid Khan le capitaine de l’émission, leur amitié s’est effondrée Tina Datta. Tout a commencé avec Tina souffrant d’une blessure. En marchant, elle se serait foulé la jambe. MC Stan et Shalin Bhanot, qui sont ses bons amis, sont tous deux venus la voir. Tina a demandé à celui qui tenait sa jambe de partir. Shalin a ensuite fait un commentaire qui a laissé MC Stan mécontent. Le rappeur lui a alors lancé des injures et ce fut le début du combat.

Alors qu’ils devenaient tous furieux, MC Stan chargea Shalin Bhanot. Tout le monde a essayé d’arrêter les mecs et Sumbul Touqeer Khan a serré Shalin dans ses bras pour l’éloigner de MC Stan. Plus tard, Shalin a été traîné dans une autre pièce et Sumbul a lancé une diatribe qu’il ne quitterait pas la pièce car elle ne voulait pas qu’il se blesse. Elle a crié, pleuré et était partout. Les internautes sont surpris de voir un tel comportement de Sumbul et déclarent qu’elle est totalement obsédée par Shalin. En fait, elle s’est également disputée avec Tina Datta à propos de Shalin.

Découvrez ce que les internautes ont à dire sur Sumbul Touqeer Khan.

#bb16 Tina avait tellement raison sur sumbul, la fille est follement amoureuse de Shalin depuis le premier jour. Bepanah mohabbat hai #SumbulTouquerKhan ko Shalin soi ! Le sumbul Drama sur le dessus est en train de faire ?????? https://t.co/xj9OiLcEiL Ashika (@Ashika7864) 17 novembre 2022

#SumbulTouquerKhan Qu’est-ce qui ne va pas? Pas fan de #TinaDatta ? mais elle est juste ici#ShalinBhanot n’est pas bon et si #MCStan ? avait tort, alors était-ce également lui, ils sont tous les deux allés au pire comportement et au lieu d’éviter tout cela, arrêtez de vous représenter? mec comme saint #BiggBoss16 #BB16 Bigg Boss Roi Umar (@BigBossUmar) 17 novembre 2022

écoutez-moi bien #SumbulTouqueerKhan va regretter d’avoir fait #Le chef… elle-même a détruit sa dignité, le respect de soi. Et tout .. Elle sera la dernière candidate à avoir fait BB en 18 ans Ye dekh k koi aage ayega b nhi#BiggBoss16 #BB16 #Le chef Biggboss_reviwer (@_Rohit0108) 17 novembre 2022

Êtes-vous d’accord avec ce que les internautes ont à dire sur Sumbul Touqeer Khan ? Tweetez-nous et faites-le nous savoir.