Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan insulte et se moque de Priyanka Chahar Choudhary alors qu’elle la nomme ; les internautes l’appellent pour avoir exagéré

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan fait toute sa présence dans la série et elle le rend à tous ceux qui parlent contre elle ou contre le mandali dans la maison, en particulier Priyanka Chahar Choudhary. Dans la dernière promo, nous voyons Sumbul nommer Priyanka dans la maison, alléguant qu’elle se moque des émotions des gens et en profite. Alors que Priyanka s’assoit à Sumbul en disant que ses dialogues filmés d’elle ne fonctionneront pas dans la série. Elle dort immédiatement sur le sol, se moque de Priyanka et dit « Arey Baap re ». Alors que dans la promo, nous voyons également Shalin Bhanot claquer fortement Tian Datta et l’appeler la “buri aurat” et affirmer qu’il les déteste extrêmement, ce qui laisse Tina rayonnante de joie.

Regardez la dernière promo de Bigg Boss 16 où Sumbul Touqeer Khan se moque de Priyanka Chahar Choudhary dans la tâche de nomination

Priyanka et Tina sont nominées par leurs détenus et le combat de Sumbul et Priyanka attire l’attention au maximum, les internautes appellent la fan d’Imlie pour avoir surjoué et estiment qu’elle s’est délibérément battue avec le PCC pour obtenir plus de séquences et appeler son comportement avec elle dans la tâche de nomination enfantine et lui demande de quitter le pour montrer que ce n’est pas pour elle. Pendant ce temps, les fans de Sumbul adorent la façon dont elle rend à Priyanka et disent qu’elle parle de manière limitée, mais quand elle le fait, cela crée des feux d’artifice dans la maison.

Sumbul fait partie du mandali depuis qu’elle a pris ses distances après avoir été accusée d’être obsédée par Shalin Bhanot dans la maison et depuis lors, les autres détenues, en particulier Priyanka, l’appellent pour ne PAS jouer individuellement et se cacher dans le mandali. Sumbul et Nimrit Kaur Ahluwalia partagent un véritable lien et ont été aimés par leurs fans.