Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan fulmine contre Shalin Bhanot-Tina Datta-Archana Gautam à propos de la ration perdue ; La “suraction” de l’actrice suscite des réactions mitigées

Le dernier épisode de Grand Patron 16 conclu il y a quelques minutes et c’était un pétard d’un épisode. Dans Bigg Boss 16, nous avons vu la tâche de nomination se dérouler. Et sur le pari était la ration de toute la maison. Shalin Bhanot, Sreejita De, Tina Datta, Sumbul Touqeer Khan, Sajid Khan, Soundarya Sharma et Archana Gautam étaient dans les nominations et ils ont chacun reçu un sandwich avec le nom des autres candidats. Et on leur a demandé de mettre le sandook pour les nominations pour obtenir la ration.

Bigg Boss 16 : tâche spéciale des nominations

Twitter et Entertainment News bourdonnent avec les dernières mises à jour du Bigg Boss 16. Donc, ce qui s’est passé, c’est Soundarya nommé par Sreejita, Sumbul nommé par Soundarya, Sreejita nommé par Sajid et Archana nommé par Sumbul. Ils ont décidé de partager la ration entre eux. Cependant, Tina Datta et Shalin Bhanot n’étaient pas prêtes à se nommer et étaient prêtes à laisser tomber la ration. Quand Archana a fait la même chose pour Sajid, ils étaient furieux et ont demandé à Sajid de convaincre Archana de mettre son sandook pour les nominations. Plus tard, lorsque Bigg Boss a révélé qu’ils devront abandonner la ration de toute la maison. Shalin Bhanot, qui était catégorique jusqu’à présent, a voulu revenir sur sa décision. Mais Bigg Boss était furieux car ils avaient perdu le temps avant. Toute la ration a été emportée.

Sumbul Touqeer Khan se lance dans une diatribe; les internautes réagissent

Alors que toute la ration a été emportée par Bigg Boss, Sumbul Touqeer Khan a lancé une longue diatribe. Elle a perdu son sang-froid et n’arrêtait pas de parler de la façon dont ils appelaient les gens quand ils choisissaient tout le reste plutôt que la ration. Et ils ont fait de même. Elle a perdu son sang-froid sur Shalin Bhanot et Tina Datta, le plus. Sajid Khan et MC Stan ont été surpris par sa diatribe. Même Shiv Thakare a été choqué de voir Sumbul si hyper. Les internautes ont une réaction mitigée face à la diatribe de Sumbul. Découvrez les tweets :

???? Yrrr hs hs kr pagal ho rhi hu mai,, mai pichhle 2 mois se bb nhi dekh rhi hu bs Twitter Somme k clips dekh leti hu mais aaj Mai dekhungi seulement Somme k sare scène 1 sath dekhne ke liye ???? Kya ? cette année vous aaj#SumbulTouqeerKhan C’est Sana (@queenofbrains16) 5 janvier 2023

COMPORTEMENT DE REINE ? Les aveugles et les faibles ne peuvent pas voir sa couronne. #SumbulTouqeerKhan #BB16 pic.twitter.com/UWPc4bKdBj ??? (@faharsh) 5 janvier 2023

@TouqeerSumbul avait raison au début que quand elle disait quoi que ce soit, les gens ne lui accordaient pas d’importance comme aujourd’hui quand elle faisait bien contre tina et shalin (qui la ciblent toujours, il n’y a que le jeu #SumbulTouqeerKhan ) mais #mandli les membres ont encore prouvé ce point aujourd’hui Vijaylaxmi (@Vijaylaxmi456) 5 janvier 2023

Elle est tellement ??????#SumbulTouqeerKhan https://t.co/kledyJG303 SuMaanLover (@SuMaanLove2) 5 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan pehle #PriyankaChaharChoudhary ki awaj sunke bokhla gayi… Mauvais moi lgta hai khana na milne par ek pag lga liya tha ??????????? Isiliye 50 rs ki exagérant ho gyi.. Mndli bhi kya mja le rhi thi !! Wahhh ?? https://t.co/xy9qqBgN38 Kar-pri (@kkundrafangirl) 5 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan ki hategi à sabki bajegi ????? Aaj phli baar aisa hua h ki épisode laga jaldi khatam ho gya … Ma fille sur ?????? Elle est au top ?????? pic.twitter.com/RvO5THvpJQ Rash (@Rashmi_saxena27) 5 janvier 2023

Sajid Khan bol raha hai ki sumbul par intérim Kr rhi h Kyunki vo nommé hai bhai vo nimber 1 tendance h uski me voter Tu apni soch tu sb se niche Hai To Tujhe par intérim ki jarurat hai n ki ushko chl be bhadwe #SumbulTouqeerKhan ? #SumbulTouqeerKhan meera (@meera94458567) 5 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan arrête de t’embarrasser fille n (@itaintmemfs) 5 janvier 2023

Sumbul avait faim, bhookhe pet mata ati hai aise salut ???#SumbulTouqeerKhan #BB16 https://t.co/SNe5EdsyTT Poonam Dubey (@dubeypoonam) 5 janvier 2023

Sumbul déclame…. Omg elle est devenue folle… Elle était hilarante et complètement folle ??? Merde, la fille même dans sa diatribe parlait shudh hindi et n’a jamais franchi la ligne avec des mots !!!! Son sarcasme ???#SumbulTouqeerKhan #BB16 #BiggBoss16#SumbulTouqeer pic.twitter.com/Srv4GY6Fdn Preeti R (@_reginaphalenge) 5 janvier 2023

Pourquoi l’épisode n’était-il pas nommé “Sumbul ne khoya apna mansik santulan ?” ??#SumbulTouqeerKhan#BiggBoss16 ?????? (@dreamgirl10055) 5 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan était irritant et en faisait trop aujourd’hui. Mais #ShalinBhanot comprend Sumbul mieux que quiconque dans cette maison. Elle est frustrée de jour en jour par les mauvais traitements, les brimades et les moqueries auxquelles elle est confrontée à Mandli, en particulier de la part de #SajidKhan #Biggboss16 Sruthy Bose (@sruthy_bose) 5 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan sach m pagal hogyi h…n #ShalinBhanot ne aj iske liye bilkul shi baat boli épisode fin m..#bb16 #bigboss16 Big Boss Khabri (@bosskhabri24) 5 janvier 2023

C’est une telle réaction de grand frère ?? Surtout quand ta babysis devient folle ?#SumbulTouqeerKhan https://t.co/gK2kiRi1B7 Juste au hasard (@Justrandomthi19) 5 janvier 2023

#SumbulTouqeerKhan Kaunsa Bhoot aa gaya hai isme !! Elle est bête ou quoi ? Tout le mandala se moque d’elle, et elle ne s’en rend pas compte ? Ashika (@Ashika7864) 5 janvier 2023

Et #SumbulTouqeerKhan doit arrêter de SURRÉAGIR. Ab thoda zyada ho raha behen#BB16 #Biggboss16 nayandeep rakshit (@NayandipRakshit) 5 janvier 2023

Dans l’épisode, nous avons vu Shalin Bhanot souhaiter que Sumbul soit expulsée pour son propre bonheur. Il sent qu’elle a cessé de rire et de sourire depuis qu’elle a rejoint l’autre groupe.