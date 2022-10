Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan fait des pas de Chaka Chak avec Salman Khan ; les téléspectateurs déclarent que ce sera la saison d’Imlie [View Tweets]

L’actrice de télévision Sumbul Touqeer, connue comme la bahu préférée de la télévision Imlie, est enfin entrée dans l’émission de téléréalité controversée de Salman Khan, Bigg Boss 16. Elle a fait une entrée époustouflante dans un sari et a dansé sur la chanson Chaka Chak de Sara Ali Khan d’Arangi Re avec Salman sur le organiser.

Sumbul avait l’air assez confiant dans son approche et a même apporté un sourire sur le visage de Salman. Leurs plaisanteries pleines d’esprit et drôles ont été appréciées par les téléspectateurs. Salman a essayé de tirer la jambe de Sumbul en prononçant mal son nom. Elle a ensuite corrigé le Dabangg Khan selon lequel Sumbul va bien avec Chulbul, ce qui a laissé Salman assez impressionné.

Sur scène, Sumbul a été rejointe par son père, qui a récité un poème pour sa fille. Elle a parlé de son combat et comment elle est arrivée ici. Son père a déclaré que c’était un moment de fierté et de rêve devenu réalité pour leur famille de voir Sumbul faire partie d’une si grande scène.

Les téléspectateurs ont déjà commencé à encourager Sumbul après son apparition. Sa gentillesse et son honnêteté ont fait que les gens sont tombés amoureux d’elle à nouveau. Beaucoup de gens ont déjà déclaré que Bigg Boss 16 sera la saison de Sumbul.

Regarde.

Un moment de fierté pour un père ?? Salman la présente comme la plus jeune candidate de cette saison c’est le succès ? Sumbul a l’air si fort et si divertissant…#SumbulTouqeerKhan #BiggBoss16 pic.twitter.com/H6Y9JvS7Kd R (@TheSavageGal) 1 octobre 2022

J’ai l’impression d’aimer déjà #SumbulTouqeerKhan ? Elle est si authentique et forte à ce jeune âge Aussi cette fille a-t-elle de très bons mouvements?#BiggBoss16 #BB16 Bollywood Fanda (@BollyFanda) 1 octobre 2022

Ouah @TouqeerSumbul vous n’avez que 18 ans et la confiance et la maturité que vous avez sont incroyables.. j’ai adoré le poème de votre père.. Avec ses bénédictions et ses enseignements, vous allez loin… Vous ferez bien.. Très fier de vous. Dieu vous bénisse cher ??#SumbulTouqeerKhan #BiggBoss16 ??YAREE?? (@yaree_dilse) 1 octobre 2022

j’aime #SumbulTouqeerKhan et #TinaDutta les deux n’avaient pas l’air faux ou dramatiques. Elle est extrêmement talentueuse et semble super réelle. Elle peut être une rude concurrence pour tout le monde dans la maison. Et sa voix est si séduisante. #BB16 #BiggBoss16 Ratndeep Manwar (@deep_manwar14) 1 octobre 2022

En fait, j’ai adoré la façon dont SK l’a guidée en sachant qu’elle est la plus jeune de la maison et qu’elle a besoin d’un petit coup de pouce pour bien jouer et en plus, la Kavita de son père est la vraie motivation dont elle avait besoin ? SUMBUL ENFOUCHANT EN BB16#SumbulTouqeerKhan #SumbulSquad #Le chef #BB16 ?.? (@ Zayy57) 1 octobre 2022

Sumbul avait récemment fait ses adieux à sa populaire émission télévisée Imlie, car elle allait faire un bond de 20 ans. Sa chimie avec son co-vedette Fahmaan Khan était aimée de tous.