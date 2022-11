Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer Khan devient ému alors que Fahmaan Khan QUITTE la série ; Les fans de SuMaan ne peuvent pas se remettre de leur baiser [VIEW TWEETS]

Grand Patron 16 ratisse des TRP élevés grâce à tous les combats et drames qui se déroulent à l’intérieur de la maison. Beaucoup de drames ont eu lieu ces derniers jours. Sumbul Touqeer Khan, Shalin Bhanot et Tina Datta’s équation a pris un tour et comment. La Imlie L’actrice était la cible des deux autres après avoir appris que son père lui avait parlé au téléphone. Plus tard, sa co-star Fahmaan Khan est entrée dans la série et cela l’a rendue heureuse. Mais le séjour de Fahmaan dans la maison Bigg Boss 16 a été de courte durée. Il a maintenant quitté la série et les fans de SuMaan sont émus.

Entertainment News : Fahmaan Khan quitte Bigg Boss 16

Salman Khan sur Shukravaar Ka Vaar annonce que Fahmaan Khan n’a fait partie de l’émission que pendant une journée et qu’il n’est pas le candidat joker de l’émission. Et puis Fahmaan Khan fait sa sortie. Bien sûr, Sumbul Touqeer Khan devient émotif mais n’en fait pas tout un plat. Au lieu de cela, elle l’embrasse sur le front et cela a rendu tous leurs fans fous.

Découvrez les tweets sur Fahmaan Khan et Sumbul Touqeer ci-dessous :

Pouvons-nous arrêter le temps ici ??? Tu ne me crois pas tout ce que je souhaitais alors 4 hav se sont réalisés ?. Mes amis proches savent qu’ils souhaitaient ce front ki *** depuis qu’ils se rencontrent après une longue période. Les mauvais yeux restent loin de ces brillants amis ?#SuMaan #Fahman Khan #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/Yf8gJ39OFu Ambika (Arylie & SuMaan Fan Account) (@Ambikaramu) 25 novembre 2022

Je suis heureux et soulagé aujourd’hui. Je suis sûr que tous ceux qui ont regardé BB pendant sum wud ressentent un sentiment de calme. Il a vécu une journée avec elle et lui a donné de bons souvenirs à chérir. Soyez bénis tous les deux #Fahman Khan #SumbulTouqeerKhan pic.twitter.com/lMsUcWSMyR ? ~ (@SanjKiDuniya) 25 novembre 2022

Eh bien, j’espère que le court séjour de Fahmaan Khan dans la maison de Bigg Boss 16 a remonté le moral de Sumbul Touqeer Khan. Elle le méritait.