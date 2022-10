Bigg Boss 16 : ‘Sumbul Touqeer, ‘gadhi’ tu aurais dû sortir’, Sreejita De méritait de rester ; les internautes critiquent l’actrice d’Imlie

Les fans de Bigg Boss 16 qualifient l’expulsion de Sreejita De d’injuste et estiment qu’elle méritait de rester dans la maison plutôt que Sumbul Touqeer Khan aurait dû sortir de la maison parce qu’elle est bekaar. Sreejita est la première candidate à être expulsée de la maison et beaucoup ont été choqués par sa sortie de la maison. Alors que les téléspectateurs de l’émission estiment que Sumbul ne fait rien dans l’émission et qu’elle devrait en avoir un car Sreejita avait beaucoup de potentiel.

#SumbulTauqeerKhan gadhi ? vous devriez avoir balayé le palais avec #SreejitaDe & sortez bcz tu bekaar hai?#bigboss16 pic.twitter.com/Hsq2jczZ35 Pratikisme ?? (@PratsBangladesh) 15 octobre 2022

Sumbul laisse les téléspectateurs bouleversés par son comportement malgré la venue de son père dans la série et révélant les vraies couleurs de Shalin Bhanot et disant même qu’il n’est pas fait pour elle et qu’il se moque d’elle derrière elle et qu’elle devrait être consciente. Alors que Sumbul continue de parler à Shalin et Tina et écoute même ses éclaircissements. Avec les téléspectateurs de l’émission, même Devoleena Bhattarchjee l’appelle la plus grande déception et dit que le respect de soi est compris et qu’il n’y a pas de limite d’âge pour cela.

Pendant ce temps, Sreejita dans ses interviews a critiqué Tina Datta pour avoir tant râlé derrière son dos et espère même réintégrer la série en tant que joker et prendre son cas, elle a même appelé dans une interview exclusive avec nous dont elle est très consciente. Les vraies couleurs de Tina Datta. ” Je la connais depuis de nombreuses années, donc je connais très bien ses vraies couleurs. Je n’ai pas eu une expérience très agréable avec elle dans le passé parce qu’elle est une personne très peu sûre d’elle. Elle pique toujours les gens. ” Sreejita dans la maison avait verrouillé les cornes avec Manya Singh et Gori Nagori, ce qui a créé tout un émoi dans la maison.