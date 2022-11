Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer et Shalin Bhanot copient le moment emblématique de Sidharth Shukla et Shehnaaz Gill après le combat de Chai ? Les internautes réagissent

Hier, MC Stan et Shalin Bhanot ont eu une bagarre physique. Cela s’est produit lorsque Tina Datta s’est fait une entorse à la jambe. Shalin Bhanot lui pressait la jambe et MC Stan lui a dit d’obtenir un avis d’expert car les choses peuvent empirer. Cela a conduit à une dispute, car MC Stan a utilisé un argot assez bas. Plus tard, Shalin Bhanot a poursuivi son éducation, ce qui a conduit MC Stan à le charger. Shiv Thakare, Gautam Vig et Nimrit Kaur Ahluwalia ont arrêté ce qui aurait pu être un combat dangereux. L’actrice d’Imlie, Sumbul Touqeer Khan, a eu l’air drôle alors qu’elle serrait fermement Shalin Bhanot dans ses bras. Elle a dit qu’elle ne le laisserait pas s’approcher de MC Stan.

Tina Datta s’est énervée en voyant ça. Elle a dit que Sumbul Touqeer colle à Shalin Bhanot toute la journée. Dans la promo, on la voit dire qu’elle est obsédée par lui. L’étreinte serrée de Sumbul Touqeer a rappelé aux fans la scène où Shehnaaz Gill envoie Sidharth Shukla après le combat mémorable de Chai dans Bigg Boss 16. Jetez un œil aux commentaires des internautes sur Twitter…

Sumbul khud ko shehnaaz et shalin ko sidharth samjh ke biggboss ke ghar me aai hai.. sidnaaz.for.life (@sidnaazforlife4) 18 novembre 2022

peut-être que Sumbul et Chicken ont l’air effrayants ? Mais cela ne veut pas dire que Sumbul/ils copiaient SidNaaz https://t.co/MG4J25CEVd FA. (@noturcupoftih) 18 novembre 2022

Mtlb kuch bhi? Bhai sidnaaz jo à tha na wo pur tha agr unki agissant bhi kroge na à pichwade k bal giroge #bb13 k trp king or queen the or sabse badi baat FAKE TO BILKUL BHI NHI THE?#SidharthShukla #shehnaazgill #sidnaaz #BiggBoss16 #bigboss13 #ShalinBhanot #Sumbul pic.twitter.com/tZwBZpASBs shukla ji ? (@my_sidnaaz) 18 novembre 2022

Eh bien, les fans se souviendront du début du combat après que Rashami Desai ait jeté du thé sur Sidharth Shukla. Arhaan Khan est intervenu et Sidharth Shukla avait déchiré sa chemise dans un accès de rage. Il y aurait eu le chaos si Vikas Gupta et Shehnaaz Gill n’avaient pas réparé les choses.