Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer est l’ami incontournable de Gautam Vig dans l’émission de téléréalité de Salman Khan ; Voici pourquoi [Exclusive]

Naamkarann acteur de cinéma Gautam Vig est candidat à de Salman Khan Grand Patron 16 Afficher. Il est connu pour son rôle d’Ali de Naamkarann ​​et pour ses feuilletons Tantra et Pinjara Khoobsurti Kaa. Le bel acteur a commencé sa carrière en tant que mannequin et travaille depuis longtemps dans l’industrie de la télévision. En raison de son dévouement au monde de la télé, sa base de fans a augmenté.

Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, Gautam Vig a été interrogé sur son ami de prédilection dans l’émission. “Sur les réseaux sociaux, j’ai appris à connaître environ 3-4 personnes qui participent à l’émission. J’en connais 2-3 non pas en tant que copain mais parce que j’ai travaillé avec eux. J’ai travaillé avec Nimrit, Sumbul ; nous avons fait Star Ravivaar ensemble. Je connais Shalin Bhanot que j’ai rencontré 3 ou 4 fois. Ce sont les personnes sur lesquelles je peux commencer à compter et avoir une sorte de conversation brise-glace”, a-t-il déclaré.

Découvrez une photo de Gautam Vig :

Interrogé sur les participants préférés des saisons passées; l’acteur a déclaré: “J’ai regardé Bigg Boss 13 et j’ai vraiment aimé le jeu de Sidharth Shukla, Asim Riaz. Leur réalisme, prenant leur propre position; j’ai aimé cette attitude. Je suis le même donc je les ai aimés”. Interrogé sur les stratégies pour survivre le plus longtemps; l’acteur a plaisanté: “Je n’ai aucune stratégie. Je suis le genre de personne qui suit le courant et je n’essaie pas de mettre en scène quelque chose ou de représenter quelqu’un que je ne suis pas. J’y vais l’esprit libre, j’ouvre les mains et je réagis en conséquence”.

Cependant, il ne sait pas qui est son plus grand concurrent dans l’émission. “Je ne connais même pas les concurrents et qui vont tous jusqu’à présent. Pour moi, je suis mon plus grand concurrent et je ne rivalise avec personne d’autre. Si je fais les choses correctement, c’est un voyage sur soi et une sorte d’appréciation de une chose”, a-t-il révélé.