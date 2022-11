Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer dit à Shalin Bhanot qu’elle n’est pas disponible pour Tina Datta et lui ; dit, ‘Jo mere saath….’ [Watch Promo]

Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot a été vue essayant d’avoir une conversation avec Sumbul Touqeer après le commentaire obsessionnel sur elle par l’animateur de l’émission Salman Khan. Dans la nouvelle promo, vous pouvez voir Shalin essayer à nouveau de se rapprocher de Sumbul et lui rappeler que la partie la plus forte de cette maison est l’amitié entre le trio et c’est elle, Tina et lui-même. Sumbul critique Shalin pour cette déclaration et lui demande ce que cette amitié lui a apporté, une humiliation à la télévision nationale.

Sumbul a pris une position ferme pour elle-même et a déclaré que son amitié avait décrié son personnage et qu’elle n’était plus disponible pour lui et Tina, où Shalin lui demande de prendre position pour ses amis. Shalin a été qualifiée de molle par les téléspectateurs et de nombreuses autres célébrités après avoir échoué à prendre position pour Sumbul lorsque son personnage a été assassiné à la télévision nationale après que Salman Khan a affirmé qu’elle était obsédée par lui. Sumbul a refusé d’avoir des sentiments pour Shalin et s’en est tenu à ses mots que sa seule amitié et rien.

Regardez la vidéo de Sumbul Touqeer claquant Shalin Bhanot après avoir voulu raviver leur amitié dans la maison

Sumbul essaie de faire face à ce qui s’est passé avec elle, les téléspectateurs sont satisfaits de sa position ferme contre Shalin et ont exprimé le fait que si elle était comme ça depuis le premier jour, elle serait la gagnante, mais maintenant les chances sont extrêmement faibles. Un utilisateur a écrit : « Bhai agar yeh sumbul hoti na shuru se toh sure shot winner hoti. Quoi qu’il en soit, c’est bien qu’elle ait parlé ». Un autre utilisateur a commenté, “Phirse shalin aya sumbul ke pichhe. manipuler Kar raha hai.”. Un autre utilisateur a déclaré : “J’espère juste que Sumbul montrera à Shalin sa vraie place”. Sumbul pourra-t-elle à nouveau se racheter dans le spectacle