Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer bat Tejasswi Prakash pour devenir le concurrent le mieux payé de l’émission de Salman Khan

Bigg Boss 16 a commencé en fanfare et les gens ont déjà trouvé leurs finalistes dans le célèbre Sumbul Touqeer d’Imlie. Oui, la jeune femme de 19 ans a laissé les téléspectateurs impressionnés par son apparition dans la série et a hâte qu’elle se révèle davantage dans la série. Sumbul est le plus jeune concurrent de l’émission. Alors qu’elle serait l’actrice la mieux payée pour avoir fait partie de l’émission de Salman Khan. Comme des rapports dans d’autres portails affirment que Sumbul a été payé 12 roupies lakhs par semaine, ce qui laissera de nombreux téléspectateurs stupéfaits car il est le mieux payé non seulement par rapport aux autres concurrents de l’émission, mais aussi aux concurrents de la saison dernière.

Les rapports ont suggéré que Tejasswi Prakash qui était l’actrice la mieux payée avec des roupies 10’lakhs par semaine. Sumbul gagne 12 lakhs et cela montre qu’elle a battu l’actrice de Naagin 6 en étant la candidate la mieux payée de l’histoire de Bigg Boss. Alors que Karan Kundrra était payé 8 lakhs par semaine et Jay Bhanushali facturait 11 lakhs par semaine et Shamita Shetty aurait été payé 9 lakhs par semaine. Tejasswi Prakash a été le vainqueur de Bigg Boss 15, tandis que les fans ont trouvé leur finaliste en Sumbul. Sumbul Touqeer est devenu le nom familier avec Imlie et depuis lors, il n’y a pas de retour en arrière pour elle. L’actrice a acquis une grande renommée à un âge très avancé et maintenant tous les yeux sont rivés sur elle pour savoir comment elle va se produire et se projeter sur Bigg Boss 16.

En voyant la grande première, on peut dire que Sumbul est le candidat le plus aimé et le plus potentiel de tous. D’autres participants comme Tina Dutta, Gautam Vig, Sreejata De et bien d’autres ont réussi à attirer l’attention. Mais seul le temps dira qui marchera la finale.