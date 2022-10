Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer, Archana Gautam et Soundarya Sharma nominés pour les éliminations ? Voici ce que nous savons

Il semble que les éliminations de la semaine soient là. Les poignées de Bigg Boss 16 Khabri ont déclaré que Sumbul Touqeer, Archana Gautam et Soundarya Sharma avaient été nominés. C’est en effet très choquant. Beaucoup de gens ont continué à prédire que MC Stan et Gori Nagori pourraient être nominés, mais il semble qu’ils soient en sécurité. Sumbul Touqeer a le maximum de chances d’être à l’abri d’eux car elle a une énorme popularité à l’extérieur. L’actrice d’Imlie a été discrète dans la maison Bigg Boss 16, et beaucoup pensent qu’elle a prolongé sa carrière. D’autre part, Archana Gautam a le soutien du grand public qui aime son sens de l’humour.

RUPTURE! #BiggBoss_Tak Candidats nommés pour cette semaine Archana Gautam Sumbul Toukir Khan Soundarya Sharma Qui va EVITER ?#BB16AvecBiggBoss_Tak #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 31 octobre 2022

Soundarya Sharma a conquis les cœurs avec les deux derniers épisodes. La manière dont elle s’est tenue aux côtés de Gautam Vig a été louable. Les gens ont également apprécié la façon dont elle cuisinait pour toute la maison et ont exhorté tout le monde à manger alors que les gens continuaient à se battre pour le désordre des rations créé en raison de la capitainerie de Gautam Vig. Beaucoup de gens disent que Gautam Vig devrait jouer seul au lieu de Soundarya Sharma. En fait, les fans estiment que Sumbul Touqeer devrait être éliminé à la place de Soundarya Sharma qui se porte bien.

Est-ce que baar Soundrya Bach gayi thi mais la semaine prochaine, je veux dire cette semaine, elle rentre chez elle ou si les fabricants ont décidé de ne pas donner plus d’argent à STK qu’elle ne rentrera certainement chez elle#BB16 #ShivThakare SH je VAM ? (@eternal_shivam) 31 octobre 2022

Sumbul à la salle secrète pendant 3 jours et retour avec des jokers. Shariq Khan (@KhanSrq8) 31 octobre 2022

Je suis un fan de sumbul mais je veux que sumbul soit expulsé … becoz iss show main ache logon, Sharif logon ka kaam nahi hai … yeh chate hai gatiya pan bahar nikalo … mais gatiya pan wahi nikalega jo gatiya hai .. .. ly (@LoneAlaya) 31 octobre 2022

Voyons maintenant si les fabricants décident de les garder tous en sécurité. Soundarya Sharma ne mérite pas de quitter le show de Salman Khan.