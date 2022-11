Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer a une conversation téléphonique en larmes avec son père ; il dit, ‘Shalin, Tina ko unki aukaat dikhaao’

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer est en ce moment brisé et ne sait pas où aller et quoi faire. L’impuissance de l’actrice d’Imlie peut être vue dans la maison et une fois de plus, les créateurs ont appelé son père dans la série et cette fois via un appel de la salle de confession de Bigg Boss. Sumbul est en larmes après avoir écouté la voix de son père et dit qu’elle ne sait pas ce qui lui arrive. Alors que son père la console et lui conseille une fois de plus de rester à l’écart de Shalin Bhanot et Tina Datta et il veut même qu’elle leur montre leur ‘aukaat’.

Sumbul promet encore une fois à son père et ses fans se demandent si cette fois elle l’écoutera et ne fera que ce qu’il dit. On se demande si cette fois la jeune fille pourra tenir ses propos. Dans ce week-end ka vaar, nous voyons comment Salman Khan a claqué Sumbul pour se livrer au combat de Shalin et MC Stan et ne pas laisser Tina se rapprocher de Shalin malgré sa demande. Comme Tina, même Salman a affirmé que Sumbul était obsédé par Shalin. Sumbul s’en tient à ses paroles et dit que Shalin est un ami et qu’elle essayait seulement de le protéger. Un utilisateur a dit : « Kuch nhi kregi phir bhar jakr undone ko bta dengi ». Un autre utilisateur a déclaré: ” Kisko bewakoof bana rahe iske papa Emmenez simplement votre fille à la maison oncle, elle est embarrassante.

Bigg Boss 16 : Regardez la vidéo de Sumbul Touqeer qui s’effondre après avoir parlé à son père pour la deuxième fois dans l’émission

Alors que les internautes s’en sont pris à Salman Khan pour avoir assassiné un personnage de 19 ans et l’ont qualifié de partial. On se demande maintenant comment les téléspectateurs vont réagir à cet appel du père de Sumbul dans l’émission. Est-ce aussi un biais ?