Bigg Boss 16: Sumbul Touqeer a été critiqué pour s’être engagé dans un combat agressif avec Archana Gautam après qu’elle l’ait narguée pour ne PAS avoir suivi les conseils de son père

Bigg Boss 16 : Sumbul Touqeer est en feu et comment. Dans la dernière promo de Bigg Boss, vous la verrez entrer dans une bagarre massive avec Archana Gautam après qu’elle l’ait narguée pour ne pas avoir écouté les conseils de son père de rester à l’écart de Shalin Bhanot. Tilt a commencé avec Sumbul affirmant à Archana que c’était bien pour elle si elle ne se souciait pas de son existence dans la maison, ce à quoi Archana l’admet et dit: ‘Muje koi farkh nahi padta et lui dit plus tard que jo apne papa ko baat ignore kar do usko kya bol sakte hai’. Sumbul perd son calme face à cette déclaration et avertit Archana de ne pas amener son père dans tout cela et grimpe agressivement sur son lit pour presque entrer dans un combat physique et Archana continue de la narguer.

Alors que les internautes ont pris le parti d’Archana car ils sont d’accord avec elle. En fait, les téléspectateurs ont qualifié Sumbul de grande déception après avoir complètement ignoré les conseils de son père et continué à parler à Shalin dans la maison. Mais lentement, elle a fait sa place et s’efforce d’être vue dans la maison. De nombreux internautes ont remercié Archana d’avoir dit la vérité et ont qualifié Sumbul de stupide.

Sumbul est l’une des concurrentes les plus jeunes et les plus populaires de la maison Bigg Boss 16, en fait, elle est la mieux payée de toutes et donc il y a beaucoup de pression sur elle pour divertir ses fans avec sa présence dans le spectacle et jusqu’à présent, son public n’a pas encore pu voir le VRAI Sumbul dans la maison.