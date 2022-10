Bigg Boss 16 star Tina Datta est accro au yoga; voici la preuve

C’est un triste jour pour la Corée. Hier soir, une terrible tragédie s’est produite à Itaewon où les gens étaient allés fêter Halloween. Il y a eu une bousculade qui a fait 151 morts et près de 200 blessés. Le président coréen, Yoon Suk-yeol, a annoncé le deuil national jusqu’au 5 novembre. La diffusion de tous les événements de divertissement a été reportée. Big Hit Music a annoncé que la Stationhead Listening Party for Astronaut avait été annulée. Ils ont également reporté la sortie de la Lyric Video. C’est compréhensible compte tenu de la vague de chagrin dans le pays. Le plus triste est que les personnes décédées sont pour la plupart des adolescents ou des personnes dans la vingtaine.

JHope, membre du BTS, avait publié un message amusant pour Halloween, mais l’a supprimé après l’annonce de la nouvelle. Toutes les émissions de divertissement ont été arrêtées. Il semble qu’une foule de 100 000 personnes se soit rassemblée dans une ruelle étroite du quartier Itaewon de Séoul. La localité qui est une plaque tournante pour les habitants et les étrangers est connue pour les fêtes d’Halloween. Un certain nombre de personnes s’y sont rendues déguisées. On ne sait pas exactement ce qui a déclenché la bousculade. Maintenant, les survivants partagent des détails effrayants sur le déroulement de la tragédie.

Jin, membre du BTS, n’est pas encore revenu en Corée depuis l’Argentine. Il a joué avec Coldplay au stade de Buenos Aires. Le chanteur a donné une performance émouvante devant une foule nombreuse. Halloween est un grand événement dans l’industrie de la K-Pop. Nous avons des soirées organisées par des agences où les idoles se présentent en costumes. Il s’agit de la deuxième terrible tragédie en Corée où des jeunes ont perdu la vie. La tragédie du ferry de Séoul est l’une des pires impliquant des jeunes.