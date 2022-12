Bigg Boss 16 : Sreejita De pour faire sa rentrée en tant que premier joker de l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 16 se porte bien dans les charts TRP. Cela s’avère être la saison la plus réussie après Bigg Boss 13. Il y a pas mal de bons joueurs à l’intérieur de la maison avec des personnalités non filtrées. La semaine dernière, il n’y a pas eu d’élimination. Beaucoup de gens ont spéculé que cela s’était produit car Sajid Khan était présent dans les nominations. Cette fois, l’expulsion est censée avoir lieu définitivement. Les candidats nominés sont MC Stan, Nimrit Kaur Ahluwalia, Sumbul Touqeer et Tina Datta. Nous avons vu que Tina Datta et Nimrit sont déjà assez mécontents d’avoir été nominés. Maintenant, la nouvelle est que le premier joker entrera cette semaine. Bigg Boss Tak a déclaré que Sreejita De revenait à l’intérieur.

RUPTURE! Sreejita De pour entrer #BiggBoss16 maison aujourd’hui en tant que candidat Wild Card. Elle a été la première candidate à être expulsée, maintenant elle entrera en tant que 1ère Wild Card aujourd’hui. #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 7 décembre 2022

Il semble que Sreejita De sera de retour à l’intérieur de la maison. Beaucoup ont estimé qu’elle méritait de rester plus longtemps dans la maison. Quand elle était à l’intérieur, elle a eu des bagarres verbales avec Manya Singh et Tina Datta. Les autres noms supposés pour les jokers sont Namish Taneja, Rohan Gandotra, Vikas Manaktala et Kushagra Dua. Sreejita De a sûrement resserré son jeu en regardant le spectacle de l’extérieur. Selon les tendances de vote, MC Stan est au plus haut. Mais il semble probable que quelqu’un de Sumbul Touqeer ou de MC Stan quittera la maison.

Il y a des rumeurs selon lesquelles même Abdu Rozik pourrait partir quelque temps en décembre. Mais nous ne savons pas. Beaucoup pensent que Nimrit Kaur Ahluwalia et Tina Datta devraient quitter la série. Alors que Tina Datta a été visible en raison de son angle avec Shalin Bhanot, Nimrit Kaur Ahluwalia a été plutôt inactive. En fait, Archana Gautam a conseillé à Nimrit d’améliorer son jeu.