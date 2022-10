Bigg Boss 16 : Sreejita De parle de la présence de Sajid Khan dans la série ; qualifie Tina Datta et Shalin Bhanot de “faibles”

Sreejita De est devenu le premier concurrent éliminé de Bigg Boss 16. C’est au cours du week-end Ka Vaar que Salman Khan a annoncé son élimination. Cela a été un choc pour beaucoup car elle faisait partie des fortes concurrentes de la maison. Elle avait l’habitude de partager ses opinions et ses opinions. Maintenant, après l’émission, l’actrice parle de ses liens à l’intérieur de la grande maison. Dans une interview, elle a parlé de Sajid Khan aussi bien que Tina Datta et Shalin Bhanot.

Entertainment News : Sreejita De parle de Sajid Khan

Tel que rapporté par The Indian Express, Sreejita De a parlé de sa relation avec Sajid Khan. Il y a beaucoup de bruit autour de sa présence à l’intérieur de la maison Bigg Boss 16. Beaucoup demandent qu’il soit retiré de la série car il a été accusé de #MeToo dans le passé. Sreejita De, qui a passé quelques jours avec lui et d’autres candidats dans la maison Bigg Boss 16, a déclaré qu’elle avait eu une bonne expérience avec le cinéaste. Elle a révélé que Sajid savait que son petit ami venait d’Allemagne et qu’ils parlaient du pays. Elle a déclaré: “Il savait que mon petit ami venait d’Allemagne et il connaissait très bien le pays. Nous avons également beaucoup parlé de Bollywood et de l’histoire des films. J’ai eu une bonne expérience avec lui.”

Sreejita De parle de Tina Satta et Shalin Bhanot

De plus, l’actrice a également parlé de Tina Datta et Shalin Bhanot. Il semble y avoir quelque chose qui se trame entre les deux. Cependant, Sreejita a déclaré que Tina Datta jouait un jeu “stupide” et “boiteux”. Elle l’a même qualifiée d’insécurité et de faiblesse. Sreejita a déclaré que tout ce que Tina Datta et Shalin Bhanot peuvent faire, c’est médiser et manipuler les gens. C’est pourquoi ils sont faibles. En parlant de Tina Datta, elle a déclaré : “Je n’aime pas non plus son énergie et j’ai l’impression qu’elle joue à un jeu stupide et boiteux. C’est absurde ce qu’elle fait à la maison, et j’adorerais l’affronter.”