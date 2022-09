Bigg Boss 16 : Sreejita De à voir dans la télé-réalité de Salman Khan ? Voici ce que nous savons

Grand Patron 16 sera en place le week-end prochain. L’émission de télé-réalité sera animée par Salman Khan. Comme les saisons précédentes, il n’y a pas de buzz autour de la même chose. Pourtant, les noms de quelques stars ont fait des ronds-points sur les réseaux sociaux. Des rapports flottant en ligne suggèrent que Sreejita De qui était connue pour sa série Yehh Jadu Hai Hinn Ka est l’une des participantes de l’émission. La diva a également fait partie de spectacles comme Uttaran et Nazar et sera vu sur le petit écran après deux ans et demi.

Bien qu’il n’y ait pas encore de confirmation de l’actrice. Pour parler de la vie personnelle de l’actrice, elle est fiancée à Michael Blohm Pape depuis décembre dernier. Ils se sont fiancés à Paris lors d’un voyage en Europe. Ils ont eu un engagement informel en 2019 la nuit de Noël.

Lors d’une interview avec ETimes, elle a parlé de son mariage. Elle a dit qu’elle n’avait pas décidé de la date du mariage mais qu’il devrait avoir lieu à la fin de l’année. Elle prévoit d’organiser une cérémonie de mariage très unie avec seulement 70 à 100 personnes. Elle veut décider et choisir un moment où les gens peuvent voyager en Inde et en Allemagne, car elle prévoit de s’y installer avec le temps. Elle prévoit de déménager après cinq ans mais veut toujours agir et gagner à Mumbai.

Regardez les photos de Sreejita De ici :

En parlant de l’actrice, Sreejita sait vivre sa vie à sa manière avec Michael Bhlom Pape. Parlant de son beau, elle avait un jour révélé dans une interview à quel point son fiancé adorait le festival de Ganesh. Il venait d’un pays et d’une race différents et elle avait pensé qu’il aurait un choc culturel. Il a tout absorbé ouvertement et son cœur était rempli de joie en voyant la même chose.

En parlant de Bigg Boss 16, le candidat confirmé dans l’émission est Manya Singh qui est la première finaliste de Miss India. Avec elle, les stars de la télévision Tina Dutta, Shivin Narang et Shalin Bhanot participeront également à l’émission.