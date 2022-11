Les fans de Bigg Boss 16 n’aiment pas le groupe de Shiv Thakare, Tina Datta, Shalin Bhanot, Sumbul Touqeer, MC Stan et Abdu Rozik dans la maison. Ils se plaignent comme des pleurnichards et des intimidateurs. Tina Datta a été qualifiée d’autoritaire par non seulement une femme sur deux à l’intérieur de la maison. Plus tôt, c’est Sumbul Touqeer qui a dit que Tina Datta a tendance à dominer dans la cuisine. Ensuite, c’est Priyanka Chahar Choudhary qui a dit la même chose. Elle a dit que Tina Datta avait retiré son tawa lorsqu’elle faisait des rotis, ce qui a entraîné des retards. Elle a dit que Tina Datta n’a pas les manières de demander une fois avant de faire la même chose. Sreejita De a déclaré qu’elle avait déjà dit que Tina Datta n’était pas sûre d’elle et dominatrice, et qu’elle est exposée aujourd’hui.

Son insécurité, sa jalousie et son attitude autoritaire ont toujours été rendues visibles à tout le monde à chaque fois ! Qu’il s’agisse de la veste de Shakib ou du concours myglam Un tel perdant Sidharth (@DieHardSidFan) 12 novembre 2022

Tellement vrai.. Elle est exposée aujourd’hui #SaundaryaSharma Suchi (@sucharitasaha19) 12 novembre 2022

Les fans de Bigg Boss 16 n’ont pas aimé la façon dont Tina Datta et Nimrit Kaur Ahluwalia ont discuté de Sumbul Touqeer lorsqu’il a été révélé qu’elle remportait le concours My Glamm. Ils ont dit qu’elle ne portait pas de maquillage à l’intérieur de la maison, donc c’est assez choquant. Tina Datta a également fait un commentaire sur la façon dont Soundarya Sharma a acheté des abonnés sur les réseaux sociaux. Les fans ont commenté qu’elle avait un complexe de supériorité certain, et cela se voit dans la série.

Je vous ai dit les gars ?? Elle est précaire et dominatrice, à la recherche d’une validation constante. #TinaDatta #BB16 #Le chef Sreejita De (@iSreejitaDe) 12 novembre 2022

Il y a quelques jours, elle a dit que tout le gang de Shiv Thakare ressemblait à des intimidateurs lorsqu’ils ont attaqué Archana Gautam dans cette affaire. Elle s’est également moquée de tout l’angle d’amour de Shalin Bhanot et Tina Datta avec Devoleena Bhattacharjee…

Depuis lors jusqu’à maintenant @Le chef est si heureux de les montrer en couple ou peut-être @Le chef les a trop mal jugés. ? Après 5 semaines – Tina à Abdu – Je n’ai aucun sentiment pour Shalin. ?? Hum hai @Le chef kwaasi , Naa chodenge kami zarasi. ?? #bb16 Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) 8 novembre 2022

Hahahhahaha ! Tellement bien dit. #TinaDatta #ShalinBhanot sont assez confus avec leurs scénarios. ? https://t.co/F0EfL6t71M Sreejita De (@iSreejitaDe) 10 novembre 2022

Tina Datta a désormais pris ses distances avec Shalin Bhanot. Elle a dit qu’elle avait une réputation et qu’elle ne voulait pas être la risée à l’extérieur. Hier, Salman Khan a dénoncé toute la bande de Shiv Thakare.