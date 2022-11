Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma pense que Bigg Boss a un parti pris envers Tina Datta pour l’avoir fait juger ; Les internautes sont d’accord [View Tweets]

Bigg Boss 16: Soundarya Sharma brille lentement dans la série grâce à cette mauvaise décision de Gautam Vig de choisir la capitainerie plutôt que la nourriture du détenu et elle l’a soutenu lorsque toute la maison était contre lui pour des raisons évidentes. tandis que dans l’épisode de la nuit dernière, nous avons vu comment il y avait une tâche confiée par Bigg Boss où tous les candidats devaient également venir parler d’eux-mêmes et pourquoi ils méritaient davantage d’être dans la série et Tina Datta était le juge de la tâche et cela ne s’est pas bien passé avec Soundarya et elle a affirmé que Bigg Boss avait un parti pris envers Tina. Et étonnamment, même les téléspectateurs sont d’accord avec elle.

je me sens mal pour #SoundaryaSharma. Mec, si elle fait tant pour toi, alors tu devrais aussi penser à elle et prendre position pour ça. Si elle s’ajuste tellement pour vous sans rien dire, cela ne veut pas dire que vous ne pensez pas à elle et que vous lui demandez seulement de s’adapter.#BiggBoss16 pic.twitter.com/2QWkWgK8v6 (@qualiteatweetz) 1 novembre 2022

Soundarya être comme : “mujhe lagta hai bigg boss partial hain” Même fille ! Même ! Le monde te sent rn ! ??#bigboss16 #SoundaryaSharma #GautamSinghVig ?? (@dil_ka_tukda) 2 novembre 2022

Tina Datta est devenue la candidate la plus forte de la maison et ce n’est pas elle qui a été très violente dans son jeu, mais qui navigue silencieusement. Son jeu d’amour va fort avec Shalin tandis que les téléspectateurs critiquent tout le monde pour avoir qualifié la relation de Gautam et Soundarya de fausse et pourquoi le jeu d’amour de Tina et Shalin n’est pas remis en question. DANS le dernier épisode, même Soundarya a soulevé cette question valable et a été saluée par les fans.