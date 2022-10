Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma parle de son parcours ; “Ce n’était pas une promenade de santé” [Watch Video]

Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma parle de son parcours : La plus grande émission de téléréalité indienne, Bigg Boss, est de retour avec sa nouvelle saison. Salman Khan accueille Bigg Boss pour la 13e fois consécutive. Cette fois, la liste des candidats est très excitante. Le grand réalisateur de Bollywood et animateur de télévision populaire, Sajid Khan, est dans la maison Bigg Boss 16. L’actrice populaire de l’émission de télévision Uttaran, Tina Dutta, sera également vue dans l’émission. L’actrice de Bhojpuri, Soundarya Sharma, sera vue dans l’émission. Soundarya est devenu populaire après être apparu dans le clip vidéo du chanteur Bhojpuri Pavan Singh. Elle a partagé son plan de jeu et sa stratégie Bigg Boss 16. Regardez la vidéo pour en savoir plus sur l’actrice de Bhojpuri, Soundarya Sharma, et les plans de Bigg Boss 16.