Les fabricants de Bigg Boss 16 font face à d’immenses critiques pour la façon dont ils ont apparemment favorisé certains concurrents. Ils ont été appelés pour annuler les éliminations chaque week-end Sajid Khan a été nommé. Le deuxième concurrent est Nimrit Kaur Ahluwalia. L’actrice a été assez faible en termes de performance et de contribution au spectacle. Nimrit Kaur Ahluwalia a été sauvée par les nominations car Bigg Boss l’a nommée capitaine cette semaine. Dans la matinée, Archana Gautam et Soundarya Sharma discutent du match. Ils disent qu’ils en ont assez et comprennent que leur travail acharné est vain.

Soundarya Sharma dit qu’il ne sert à rien de dire quoi que ce soit ou de travailler dur. Elle dit: “Sab plaçant karke aate hain.” Nous nous demandons si le commentaire était dirigé vers Nimrit Kaur Ahluwalia et Sumbul Toqueer. Archana Gautam a été plutôt contrariée par la façon dont les fabricants la ciblent. La dame n’a pas eu la chance de la présenter. côté de l”histoire lorsque les invités Dibang et Sandiip Sikcand sont venus sur le spectacle. Ses fans en colère les ont critiqués tous les deux comme des misogynes. Cette année, les téléspectateurs neutres ont appelé la préférence pour le Mandali.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Shiv Thakare et MC Stan seraient les deux premiers de la série. Mais des poignées comme The Khabri et d’autres disent que Priyanka Chahar Choudhary gagne avec une énorme marge. Les fans ont souligné comment le père de Nimrit Kaur Ahluwalia a dit à sa fille qu’elle devait faire quelque chose pour justifier la poussée de l’émission. Les fans ont déclaré qu’elle n’obtenait que des faveurs car elle était l’un des visages de la chaîne. Archana Gautam a l’air bouleversée car elle pourrait être la plus grande victime.