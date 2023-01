Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma dénonce l'indignation sélective de Priyanka Chahar Choudhary ; dit: "J'étais consterné ..." [Exclusive]

Soundarya Sharma a été éliminée de l’émission le week-end dernier. Beaucoup pensent qu’il était injuste de la faire expulser par décision de colocataires. Dans une conversation franche avec Bollywood Life, elle nous dit : “J’ai eu un parcours écrasant, mais j’aurai toujours le sentiment que je n’ai pas été éliminée par les votes du public. Si je ne méritais pas, pourquoi la décision a-t-elle été maintenue pour les autres candidats ? Mais chaque voyage doit se terminer et je suis un éternel optimiste. Ce que je dirai maintenant n’aura aucun sens. Mais je sens que Priyanka Chahar Choudhary et Shiv Thakare ont orchestré cela.

Parlant de l’assassinat de personnage sans fin et de la honte de la salope à laquelle elle a été confrontée dans la série, Soundarya a déclaré: “J’ai été le plus assassiné par Shalin Bhanot et Tina Datta. Je dirais que cela reflète votre personnalité. Cela montre qui ils sont. ” Elle dit qu’elle a dit à Archana Gautam de ne pas commenter la profession des gens dans l’émission. Soundarya Sharma nous dit qu’elle a vu le clip vidéo où Priyanka Chahar Choudhary se moquait d’elle avec Shalin Bhanot, Tina Datta et Sreejita De. “J’étais consternée de la voir dans cette discussion. Mais que Dieu les bénisse. Ce sont des gens complexes. Je dirais qu’ils sont comme des trolls”, dit-elle.

Parlant d’Archana Gautam, elle a déclaré: “Je n’ai aucune inquiétude à propos des gens qui me volent la vedette. Je ne me suis jamais sentie menacée par Archana Gautam. Je lui ai seulement dit d’être une bonne écoute. Notre lien est authentique et non fait par commodité. Nous serons amis.” Commentant l’histoire d’amour très médiatisée de Shalin Bhanot et Tina Datta, elle a déclaré : “Ce sont deux individus mûrs. Ils savent ce qu’ils font dans la série. Maintenant, le monde entier sait ce qu’ils partagent.” Le mannequin et actrice est en colère contre les deux. Elle dit: “Shalin Bhanot est un cinglé. Il a dit les choses les plus merdiques sur moi. Même Tina Datta. Yeh naa unke sanskaar main hai. Je n’ai jamais ignoré tout cela. Il y a des gens qui ont ri avec lui quand il a fait de tels commentaires . Maintenant, ils parlent de l’autonomisation des femmes. Personne ne m’a défendue.

Elle dit que Priyanka Chahar Choudhary est une Sacchai Ki Murat sélective dans l’émission. “Elle est restée fidèle aux gens qui parlaient de bêtises. Quand Shiv Thakare a soulevé la question de Gautam Vig, personne ne m’a défendu. À l’intérieur, les gens quand ils disent quelque chose sur les autres, ils veulent nourrir ce récit aux fans. Mais vous ne pouvez pas vous élever en tirant d’autres vers le bas.” L’actrice dit que maintenant tout le monde parlera de l’autonomisation des femmes, du sexisme et ainsi de suite. “Les gens qui ne m’ont pas défendu, cela rejaillit sur eux. Maintenant, ils ont besoin de contenu pour soulever de tels problèmes dans l’émission”, conclut-elle.