Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma claque Tina Datta ; dit: ‘Elle a fait honte à toutes les femmes de la maison’ [Exclusive]

Bigg Boss 16 a vu l’élimination de Soundarya Sharma. La dentiste, mannequin et actrice a longtemps survécu dans la maison. Dans l’émission, elle a fait des nouvelles pour son équation avec Gautam Vig et son amitié avec Archana Gautam. Tina Datta n’arrêtait pas de dire à Shalin Bhanot qu’il avait le béguin pour Soundarya Sharma. S’adressant à BollywoodLife, Soundarya Sharma a déclaré : “Mon parcours a été bouleversant. Ce fut une montagne russe pleine de hauts et de bas. Je dirais que c’est l’une des meilleures expériences de ma vie.” Soundarya Sharma avait fait quelques films et spectacles dans le passé.

Nous lui avons demandé si sa relation avec Gautam Vig affectait son jeu dans la série. Elle dit, je ne pense pas que cela ait affecté Gautam ou moi. Nous allions avec le courant. Nous avons été honnêtes sur le moment. Il fut un temps où je me sentais déconnecté. Maintenant que nous avons le temps de discuter, nous pourrions explorer ces domaines. Je pense que notre équation n’a pas affecté nos matchs. Si c’était orchestré, ça l’aurait été mais ça ne l’a pas été.”

L’une des choses qui a rendu les gens curieux était l’angle de Dubaï de Soundarya Sharma. Shalin Bhanot a déclaré que Gautam Vig lui avait dit des choses sur Soundarya qu’il ne pouvait pas dire dans l’émission. Elle nous dit : “J’ai rencontré Tina, Shalin et Gautam dans cette émission uniquement. J’ai compris dans l’émission que Tina Datta me connaissait grâce aux réseaux sociaux. Autant que je sache, Gautam ne peut jamais rien dire d’aussi désobligeant. Il sait respecter les femmes . Je crois aux visuels. Je ne pars pas par ouï-dire.”

Soundarya Sharma a déclaré que Tina Datta et Shalin Bhanot ont dit les choses les plus désobligeantes et les plus dégradantes à propos des femmes sur Bigg Boss 16. Elle dit: “Tina Datta a dit les choses les plus merdiques sur moi, mes vêtements et ainsi de suite. Elle s’est livrée à la salope – la honte de chaque femme. Que dois-je dire à propos de Shalin ? Il a dépassé toutes ses limites. C’est sans fondement. Je me fiche de ce qu’ils ont dit.

Elle dit que cela ne fait que refléter leur éducation et qu’elle ne souhaite pas se livrer à une telle saleté.