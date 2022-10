Bigg Boss 16 : Soundarya Sharma a ces conditions avant de faire de quelqu’un un ami dans l’émission de Salman Khan [Exclusive]

Bigg Boss saison 16 a commencé et les fans de l’émission de télé-réalité veulent en savoir plus sur l’actrice de Bhojpuri Soundarya Sharmaqui fait partie du Salman Khan émission de télé-réalité animée. Elle avait joué le rôle principal dans Ranchi Diaries qui a été produit par Anupam Kher. Connue pour son avatar audacieux, la diva est très pointilleuse lorsqu’il s’agit de choisir ses copains. Il est intéressant de noter qu’elle est l’une des stars les plus suivies de l’industrie cinématographique Bhojpuri.

Lors d’une interview exclusive avec Bollywood Life, l’actrice a parlé de sa visite à des amis de la maison Bigg Boss 16. “N’importe qui et n’importe qui qui est gentil, doux et hygiénique”, est son amie, a-t-elle déclaré. Lorsqu’on l’interroge sur la stratégie qu’elle utilisera pour survivre dans la maison de Bigg Boss, elle dit : « Vous savez quelle est la meilleure stratégie dans la vie et pas dans Bigg Boss ? Juste être vous-même. C’est ce que je vais suivre. suis ici pour redécouvrir la vie et ne pas me fier à ce que les gens ont dit et aux notions qu’ils ont. Probablement, je serai l’un des trains en marche pour changer la perception”.

Découvrez les photos de Soundarya Sharma ici :

Lorsqu’on lui a en outre demandé ce qu’elle pensait de Salman et comment va-t-elle gérer sa colère le week-end Ka Vaar ; elle a dit: “Il n’a pas de colère car c’est un battage médiatique et un mot dur. Je pense que c’est quelqu’un avec qui vous voudriez interagir et demander conseil. S’il critique, j’essaierai de le prendre positivement et définitivement nous doit être réceptif à notre entourage car personne n’est parfait”.

La diva estime également que son plus grand concurrent est sa propre négativité et elle-même. Elle n’est pas là pour abattre qui que ce soit, mais pour se mettre à niveau.