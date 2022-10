Bigg Boss 16 : Sona Mohapatra s’en prend au fait que Sajid Khan devienne un candidat ; demande aux créateurs, ‘Enjoy take society to a new low?’

Sadjid Khan est l’un des concurrents de Grand Patron 16. Salman Khan a présenté Sajid lors de la Grande Premiere Night et cela a été un grand choc pour les internautes. Le cinéaste Sajid Khan a été accusé de Moi aussi par plusieurs femmes et le revoir à la télé a naturellement déclenché beaucoup de monde. Alors que Sajid a obtenu le soutien de la renommée de Bigg Boss 13 Shehnaaz Gill et Shah du Cachemire, les internautes ont critiqué les créateurs et la chaîne pour l’avoir fait monter à bord. Et Sona Mohapatra a également critiqué la chaîne et les fabricants pour la même chose.

Entertainment News: chaîne Sona Mohapatra SLAMS

Sona Mohapatra est très en colère contre les créateurs de Bigg Boss 16 alors que Sajid Khan a été présenté comme candidat. Sona a parlé de la façon dont les gens font venir des hommes accusés de MeToo dans des émissions et pour le travail. Elle a également rappelé Anu Malik qui a jugé Sa Re Ga Ma Pa, Kailash Kher en tant que juge célèbre à la télévision, etc. et a déclaré que les chaînes et les dirigeants étaient dépravés et tristes. Plus tard, elle a tagué Farhan Akhtar, qui est le cousin de Sajid et dirige une fondation appelée MARD qui s’occupe des hommes contre le viol et la discrimination, et lui a demandé de se lever et de parler. Elle a dit : « La charité commence à la maison ».

Plus tard, Sona Mohapatra a également suggéré à l’équipe de marketing de la télévision de faire une émission qui serait destinée aux hommes accusés de divers crimes enfermés dans une maison. S’en prenant à la même chose, Sona a déclaré: “Vous aimez amener la société à un nouveau plus bas? Faites-en des stars.” Découvrez les tweets ici :

Sajid Khan lors de son entrée sur Bigg Boss 16

Lorsque Sajid Khan est entré dans la maison de Bigg Boss 16, il a été présenté comme l’un des cinéastes célèbres. Sajid Khan a expliqué comment il est devenu arrogant après avoir goûté au succès, puis le karma lui a riposté. Il n’y avait aucune mention de MeToo dont il était accusé de pas moins de 9 femmes. Même MeToo India avait tweeté contre Sajid Khan en tant que candidat à l’une des plus grandes émissions de télé-réalité.