Bigg Boss 16 Shukravaar Ka Vaar : Salman Khan s’en prend à MC Stan et Shalin Bhanot pour violence physique ; ce dernier dit, ‘ya toh yeh jayega ya main’

Bigg Boss 16 a vu beaucoup de combats et de controverses, sous les déclarations de ceinture et plus encore. Cependant, c’est la violence physique à l’intérieur de la maison qui fait perdre patience aux fans, aux makers et à l’animateur Salman Khan. Quelque chose de similaire s’est produit après qu’un méchant combat a éclaté entre MC Stan et Shalin Bhanot dans un cas clair d’un problème trivial étiré inutilement. Maintenant, ce soir sur Bigg Boss 16 Shukravaar Ka Vaar, Salman Khan aura MC Stan et Shalin sur son radar. Dans la promo, on le voit s’en prendre aux deux concurrents pour leur comportement odieux. Mais nous nous demandons si cela aura un effet, car nous entendons également Shalin poser son pied et dire: “ye toh jaa raha hai ya toh main jaa raha hoon” prouvant qu’il n’y a pas de retour en arrière de ce combat. Regardez la vidéo maintenant.