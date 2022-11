Bigg Boss 16, Shukhravaar Ka Vaar, Mises à jour en direct : problème à Soundarya Sharma, le paradis amoureux de Gautam Vig

L’amour est mis à l’épreuve dans la maison Bigg Boss 16. Il y a des problèmes au paradis pour Soundarya Sharma et Gautam Singh Vig. La première se confie à Gori Nagori et révèle qu’elle teste l’authenticité de l’amour de Gautam pour elle. Cela ne va pas bien avec Gautam qui porte une expression maussade tout au long de l’épisode. Soundarya fait de son mieux pour l’encourager mais en vain. D’un côté, l’amour est mis à l’épreuve et de l’autre, des promesses sont faites pour avoir une chance d’aimer. Shalin Bhanot et Tina Datta ont attiré l’attention avec leur chimie et une relation qui est plus que de l’amitié et pourtant pas aussi solide que l’amour.