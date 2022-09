Bigg Boss 16 arrive bientôt. L’émission de téléréalité chaude et controversée de Salman Khan a transformé les carrières comme aucune autre émission ces derniers temps. Tout le monde discute des célébrités qui seront enfermées cette saison. Certains des noms confirmés faisant le tour sont Munawar Faruqui, Kanika Mann, Divya Agarwal, Abdu Rozik et d’autres. Mais nous devons attendre le premier épisode pour voir qui va tous entrer dans la maison. La poignée @BiggBossTak a rapporté en exclusivité que Shubhangi Atre et Madirakshi Mundle pourraient faire le show.

EXCLUSIF #BiggBoss_Tak Shubhangi Atre (célèbre pour Bhabhi Ji Ghar Pe Hai) et Madirakshi Mundle (célèbre pour Sita dans Siya Ke Ram) sont approchés pour Bigg Boss 16. Les deux sont en conversation avancée. Très probablement, ils peuvent signer. pic.twitter.com/e9ixPE00Y2 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 12 septembre 2022

Shubhangi Atre a fait la une des journaux il y a quelques jours quand il a été dit que les fabricants la voulaient pour Jhalak Dikhhla Jaa 10. Il semble qu’elle ait dû se retirer car elle s’est blessée. L’ancien Angoori Bhabhi Shilpa Shinde fait maintenant partie de Jhalak Dikhhla Jaa 10. Shubhangi Atre a fait une longue carrière à la télévision et est un nom connu. Le nom de Madirakshi Mundle circule également.

Le nom de Madirakshi Mundle circule également. Il semble que les fabricants soient en pourparlers avancés avec ces deux dames. Il est fort probable qu’ils viendront à bord. Hit BFFs et Faisal Shaikh et Jannat Zubair de Khatron Ke Khiladi 12 ont apparemment refusé le spectacle. Il se peut qu’ils veuillent s’éloigner de la télévision pendant un certain temps.