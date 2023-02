Bigg Boss 16 : Shiv Thakare-Stan décode le faux combat de Priyanka Chahar Choudhary et Archana Gautam ; Les internautes sont d’accord [View Tweets]

Grand Patron 16Le dernier épisode de s’est terminé il y a quelques minutes. Et ça a été une émeute. Eh bien, tout a commencé avec les colocataires de Bigg Boss 16 Priyanka Chahar Choudhary, Archana Gautam, Shalin Bhanot, Shiv Thakare et MC Stan être grillé par les journalistes. Tous les cinq ont dû faire face à des questions très difficiles de la part des médias. Après la séance de grillades, les colocataires ont été vus en train de se battre. Eh bien, ce sont Shalin Bhanot et MC Stan qui se sont battus pour la première fois. Et plus tard, nous avons vu Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary se battre pour faire des rotis et du sabji.

Bigg Boss 16 : Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary se livrent une vilaine bagarre

Le dernier épisode de Bigg Boss 16 a vu Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary discuter de cuisine. Archana a demandé à Priyanka de l’aider et Priyanka n’était pas prête. Ils se sont battus et ont commencé à se chamailler à ce sujet et cela est devenu incontrôlable. Avant cela, Bigg Boss a été vu en train de répéter une phrase qu’il ne reste plus que cinq jours. Archana a été vue assise dans la cuisine. Bigg Boss a pris le nom d’Archana et a commencé la diatribe des 5 jours restants. Il a également laissé tomber un indice subtil sur les autres qui ont remporté le trophée. Eh bien, si vous avez regardé l’épisode, vous aurez remarqué que MC Stan et Shalin Bhanot se sont disputés.

Shiv, Stan et Shalin décodent le jeu de Priyanka et Archana

Ainsi, alors qu’Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary se battaient, Shiv-Stan et aussi Shalin décodaient leur stratégie. Ils en ont déduit que juste après que Bigg Boss ait dit qu’il restait cinq jours avant la finale avec un indice subtil, ils ont tous deux commencé à se chamailler. Et les internautes semblent également être sur la même page. Entertainment News regorge de mises à jour Bigg Boss 16 chaque jour. Découvrez les tweets ici :

La rupture entre Priyanka et Archana est tellement fausse que d’habitude. Tout comme Bigg Boss leur a dit d’être actifs, ils commencent à jouer.#PriyankaChaharChoudhary #ArchanaGautam #BiggBoss16 Kamal Rawat (@KamalRa19548872) 8 février 2023

5 din bache he PCC aayi shalin aur stan k mudde moi ghusne ? Yaar kabhi toh kuch imprévisible kardo ?#ShivThakare #BiggBoss16 #VoterPourShivThakare Mamta Soni (@Mamta_s0ni) 8 février 2023

Salut Jaise @Grand chef ne bola ‘5 din bache hai ‘#PriyankaChaharChoudhary et #ArchanaGautam a commencé le mode agissant avec la cuisine roti mudda ?? C’est ainsi que ces deux filles ont joué toute la saison ? C’est pourquoi le public a dit que tu n’étais pas réel ? #Bb16 #BiggBoss16 Lunatique? (@Moody951612) 8 février 2023

Bus isi wjha se ye CHINKI PINKI faux lagta h #BiggBoss16 ne bola 5 din bache h ou Roti pe mudda kharda ????#ShivThakare hum smz gye le Bhai #ShivThakre #ShivThakare ? VOTEZ POUR SHIV THAKARE pic.twitter.com/na6jpRO7aN the_cutegirl6910 (@Nisha69454337) 8 février 2023

Après que Bigg Boss ait dit 5 jours, Priyanka a commencé Fake Fight avec Archana ??#ShivThakare & #MCStan détruit à nouveau leur Fakeness#BiggBoss16 Vrai Khabri (@TrueKhabri) 8 février 2023

PCC et Archanaa font à nouveau de faux combats #ShivThakare :- kya machine log h ye #BB16 #BiggBoss16 ? Monsieur Bug ? (@YoutuberMrBug) 8 février 2023

#Priyanka et #Archana kya salut faux combat krti être ? je vous comprends #MCStan BII2 ?? (@realbii2) 8 février 2023

Fake people (archana & Priyanka) & fack fight for footage aakhari bazzi ?? Isliye aese log kisiko pasand nahi ….. ….réalité montre-moi Pure saison moi dono faux salut thi …..@CouleursTV @EndemolShineIND @justvoot Darshan (@Darshan42595050) 8 février 2023

BB – 5 din baki h 5 din baki h Ce que Priyanka et Archana ont entendu – ACTION Ce putain de virage à 360 ° de 5 din baki h lado mat au même combat de rationnement? Ces deux-là sont si prévisibles et faux#BiggBoss16 #BB16 Diable (@DeviLissHere) 8 février 2023

Yah, on a vu le faux combat de Priyanka et ARCHANA aujourd’hui. Croyez-moi, c’était sacrément drôle ? Priya Kumari (@priyaku62291902) 8 février 2023

C’est tellement amusant après #Grand chef rappelle qu’il reste 5 jours, Priyanka et Archana commencent leur faux combat. C’est tellement évident. indien_raga ?? (@indian_raga) 8 février 2023

Bigg boss : 5 din bache h Archana – Le faux combat de Priyanka commence ???#BiggBoss16 Raj ? (@l’élu) 8 février 2023

Les journalistes qui ont grillé les concurrents ont été une séance amusante appréciée par les fans.