Bigg Boss 16 : Shiv Thakare se défend FORTEMENT alors qu’Archana Gautam sent qu’il flirte avec elle ; il dit: ‘A cause de filles comme elle, ladke…’

Grand Patron 16 est tout au sujet des combats, du drame, de la romance et plus de drame. Les concurrents s’assurent de divertir le public en étant aussi divertissant que possible. Eh bien, divertissement signifie drame et combats quand il s’agit de Bigg Boss. Dans la dernière saison, il y a trop d’amour aussi. Gautam Vig-Soundarya Sharma et Shalin Bhanot-Tina Datta sont les tourtereaux de la maison. Y a-t-il une paire de plus ? Récemment, Soundarya Sharma a révélé qu’Archana ressent Shiv Thakaré flirte avec elle.

Entertainment News: Shiv Thakare est sur la défensive

Au cours d’une conversation, Soundarya informe Shiv qu’Archana sent qu’il flirte avec elle. Shiv s’est fermement défendu et a déclaré que s’il avait des sentiments pour elle, il l’aurait ouvert. Il a dit: “La façon dont tu lui parles, elle pense que tu flirtes avec elle. Je ne flirte pas avec elle. Si j’ai des sentiments et que je l’aime, je le lui dirai. À cause de filles comme elle, ladke badnaam ho jaate hai. ” Alors que la conversation entre ces deux-là est devenue virale, les fans de Shiv Thakare l’ont soutenu. Archana a également parlé à Soundarya et a déclaré qu’elle sentait que ses intentions envers elle n’étaient pas bonnes. Shiv a ensuite parlé de la même chose et a dit “Chhoti soch problem hai”.

Soundarya a dit #ShivThakare environ le BS Arch avait dit. Si Shiv voulait des combats inutiles, il aurait pu facilement entrer et affronter Archana pour créer un mudda. Il a laissé tomber parce qu’il est sûr de qui il est en tant qu’homme. Un Archu en quête d’attention ne peut pas l’ébranler.#BiggBoss16 #BB16 MithiB (@MithiMirchi10) 31 octobre 2022

Archana était si décevante aujourd’hui, surtout la façon dont elle a parlé de l’intention de Shiv à Soundarya et son attitude était si mauvaise. Avec sa nomination cette semaine avec Soundarya & Sumbul ne sera pas surpris si elle a voté pour ce comportement.#BiggBoss16 #BB16#ArchanaGautam ? (@dontwanasay) 31 octobre 2022

D’autre part, Shalin Bhanot et Gautam Vig ont également été surpris en train de discuter de Soundarya Sharma en train d’avoir une conversation avec Shiv.