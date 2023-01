Bigg Boss 16 : Shiv Thakare reproche à Tina Datta d’être inhumaine envers Shalin Bhanot ; l’appelle sans coeur

Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Priyanka Chahar Choudhary et Tina Datta ciblent Shalin Bhanot et le narguent. Shalin est frustré et fait une dépression émotionnelle. Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, Bigg Boss dit aux candidats de la maison de participer à la tâche de nomination pour le billet pour la finale. Nimrit Kaur Ahluwalia nomme Priyanka pour son commentaire grossier sur les liens des autres.

Une vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 a été partagée par les créateurs sur la chaîne officielle. La vidéo montre Nimrit nommant Priyanka pour avoir créé des malentendus entre les gens. Priyanka répond rapidement en disant que les gens de Nimrit attendaient que vous ouvriez la bouche.

Regardez la vidéo promotionnelle de Bigg Boss 16 –

Dans le clip suivant, nous voyons comment Shiv nomme Tina Datta pour être sans cœur envers Shalin. Il l’accuse également d’avoir troublé Shalin alors qu’il ne se sentait pas bien. Shiv dit à Tina qu’elle riait en voyant l’état de Shalin et qu’elle avait oublié l’humanité. Shalin nomme ensuite Tina lors de la tâche de nomination et l’appelle un faux. Tina l’attaque et dit qu’au départ, il avait l’habitude de dire qu’elle n’était pas fausse. Plus tard, Tina a également pris le nom de Shalin pour la tâche de nomination. Shalin dit qu’il la déteste, ce à quoi Tina demande ‘Awww maintenant ta santé va bien?’

Lors du dernier week-end Ka Vaar, l’animateur Salman Khan a enseigné à Shalin ce qu’il a dit dans la salle des confessions et ses commentaires grossiers pour Tina. Shalin a essayé de se défendre, mais Salman l’a fait taire. Dans le dernier épisode de Bigg Boss 16, Soundarya Sharma a été expulsée de la maison.