Bigg Boss 16 : Shiv Thakare punit Priyanka Chahar Chaudhary pour avoir créé du chahut pendant son capitanat ; Shilpa Shinde l’appelle “superbe décision”

Depuis que Shiv Thakare est devenu le capitaine de la maison, Priyanka Chahar Chaudhary refuse de lui obéir et crée un chahut dans la maison et maintenant dans le dernier épisode, vous verrez comment Shiv obtient un super pouvoir de Bigg Boss que si les colocataires le feront ne pas l’écouter, il peut les punir. Dans la dernière promo, vous pouvez voir Shiv obéir aux ordres de Bigg Boss et décider de punir Priyanka et de la mettre dans la boîte. Et cette décision a été saluée par la gagnante de Bigg Bod 11, Shilpa Shinde, qui a commenté la vidéo en la qualifiant de superbe décision.

Regardez la vidéo de Shiv Thakare punissant Priyanka Chahar Chaudhary et la mettant dans la boîte rouge

Plus tôt cette annonce, Shiv avait insisté pour que Priyanka prépare le déjeuner car c’était son devoir auquel elle avait dit qu’elle ferait son devoir mais seulement quand elle le voudrait et ne l’obligerait pas car elle fulminait de colère contre le méfait qu’ils avaient fait avec lui. Shiv, Gautam Vig et Nimrit ont fait une farce à Archana Gautam et Priyanka et ne les ont pas laissés dormir la nuit pendant un moment plus tard, les dames perdent leur calme et ne laissent aucun membre de la maison dormir. Donc, fondamentalement, tout le monde est privé de sommeil dans la maison grâce à Priyanka et Archana Gautam. Cela dit, si Nimrit n’avait pas commencé la farce avec Shiv et d’autres membres, cela ne serait pas arrivé.

Maintenant, nous nous demandons comment cette inimitié de Shiv et Priyanka prend le dessus car cela semble imparable et les téléspectateurs apprécient à fond ce divertissement. Archana Gautam pourrait être la prochaine cible car même elle a été vue en train de dormir pendant la journée et de ne pas obliger le capitaine.