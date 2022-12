Bigg Boss 16 : Shiv Thakare parle de sa relation avec son ex-petite amie Veena Jagtap ; dit qu’ils n’ont pas bougé après la rupture

La saison 16 de Bigg Boss a attiré l’attention et les feux de la rampe nécessaires avec la dose parfaite de drame et de combats du concurrent à l’intérieur de la maison. Shiv Thakare est l’un des concurrents les plus forts de la série et a toujours impressionné le public par son esprit combatif. Avant de participer à l’émission de téléréalité de Salman Khan, Shiv a remporté la saison 2 de Bigg Boss Marathi. Il est tombé amoureux de la co-concurrente Veena Jagtap et leur couple a été adoré par le public. Récemment, Shiv a été vu en train de parler de son ex-petite amie et ses révélations ont choqué tout le monde.

Shiv a déclaré que les deux avaient rompu il y a sept mois, mais qu’ils n’avaient pas évolué. Lors d’une conversation avec Sajid Khan et Tina Datta, Shiv a déclaré qu’il s’était promis de ne jamais tomber amoureux d’une émission de téléréalité. Il a même dit que tout le Maharasthra les connaissait en couple et que leur camaraderie était au rendez-vous. Il s’est rappelé comment les deux étaient devenus romantiques dans le spectacle Bigg Boss Marathi. Shiv a déclaré qu’il était un bodybuilder et qu’il n’aimait pas se faire tatouer sur le corps, mais dans une tâche, il avait encré le nom de Veena. Shiv et Veena se sont séparés en raison de problèmes personnels.

Tina et Sajid étaient d’accord avec Shiv et ont déclaré qu’il n’était pas possible de maintenir la relation dans le monde extérieur car le monde réel est plus pratique après Bigg Boss. Shiv a eu une dépression émotionnelle devant Bigg Boss alors qu’il lui disait qu’il avait l’impression de n’avoir personne à lui dans le jeu. Bigg Boss lui a demandé s’il voulait que Veena entre dans la série en tant que joker, ce à quoi il n’a pas rejeté l’offre. Le spectacle devient intense de jour en jour et les épisodes deviennent beaucoup plus intéressants maintenant.