Bigg Boss 16 : Shiv Thakare expose Shalin Bhanot devant Salman Khan ? Lui demande d’apprendre à être réel à la télé-réalité [Watch Video]

Dans le prochain épisode de Grand Patron 16on verra Salman Khan griller les colocataires comme d’habitude. Eh bien, tout d’abord, c’est super de voir Salman Khan de retour en action. La superstar était atteinte de la dengue à cause de laquelle il n’a pas pu tirer le dernier Week-end Ka Vaar. Karan Johar a gracieusement pris en charge les tâches d’hébergement. Cependant, les fans voulaient revoir l’avatar sauvage de Salman dans la série. Et à côté de la Tigre 3 acteur, il semble que les colocataires deviennent également sauvages. Shiv Thakaré est salué pour la nouvelle promo de Bigg Boss 16. Il a parlé de Shalin Bhanot lors d’une tâche amusante.

Prochaine promo de Bigg Boss 16 : Shalin Bhanot est faux ?

Une nouvelle promo de Bigg Boss 16 a été lancée par la chaîne en ligne. Dans la promo, nous voyons Salman Khan griller les colocataires dans une tâche où l’un des concurrents est dans la salle d’activités sur une chaise et il pose à d’autres colocataires des questions sur lesquelles le concurrent dans la salle d’activités est giflé ou sauvé. Archana Gautam et Shalin Bhanot sont invités à s’asseoir sur la chaise.

Quand c’est au tour de Shalin, Salman demande à ses colocataires si Shalin est sonné badlu girgit. A part Archana, Abdu et Sumbul, tout le monde donne une carte verte, d’accord avec l’affirmation. Ensuite, Salman demande si Shalin utilise Sumbul à sa convenance. Sumbul et Nimrit ne sont pas d’accord. Mais les réponses de tout le monde ne sont pas révélées. Salman demande la même chose à Shiv Thakare.

Shiv Thakare expose Shalin ?

Shiv révèle que Shalin n’est jamais entièrement en faveur de Sumbul. Shalin y ajoute en disant qu’il n’est pas ici pour profiter de qui que ce soit. Il dit qu’il sait comment être ami avec les gens. Salman se moque de lui en disant qu’ils l’ont vu très clairement dans les nominations. Shiv appelle Shalin un grand acteur et dit que chaque fois que Tina vient, il commence à agir et ils rient tous en le regardant. Shalin dit que Shiv peut venir le voir pour apprendre les ficelles du métier et être un bon acteur. Shiv réplique, que Shalin peut apprendre à être réel pour l’émission de téléréalité de sa part. Regardez la promo ici :

Dans le prochain épisode de Bigg Boss 16, nous verrons Katrina Kaif orner les décors. Elle groovera sur Tip Tip Barsa Pani avec Salman Khan.