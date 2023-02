Bigg Boss 16 : Shiv Thakare et les tendances “ShibDu” de Abdu Rozik après que ce dernier ait fait un adorable plaidoyer pour son frère [Watch Video]

Bigg Boss 16 a vu les vidéos de voyage de Shiv Thakare et MC Stan aujourd’hui. Cutie Abdu Rozik a figuré en bonne place dans les deux. La vidéo du voyage de Shiv Thakare était comme un film à succès. La bonne nouvelle est qu’Abdu Rozik vient en Inde pour la grande finale du spectacle. Cela a réchauffé le cœur des fans d’Abdu Rozik, Shiv Thakare et MC Stan. Il va s’envoler des États-Unis. #ShibDu est à la mode sur les réseaux sociaux après que les fans ont pu voir leurs moments mignons et sincères sur les réseaux sociaux. Les fans espèrent qu’un spectacle de danse des deux aura lieu lors de la grande finale.

Eh bien, Abdu Rozik a lancé un appel au vote pour Shiv Thakare. Il a demandé à tous ses fans de voter pour son frère Shiv Thakare. La vidéo est trop adorable. Regardez la jolie vidéo…

La première fois que je me sens triste #AbduRozik sortie volontaire ? Notre Abdu faisait partie intégrante de #ShivThakare & #MCStan ‘ s #BB16 voyage & aujourd’hui s’il n’était pas sorti alors sûrement BB aurait pu montrer notre Abdu ki Journey avec toutes les émotions humaines ! ABDU MÉRITE VOYAGE VIDÉO#BB16 pic.twitter.com/VaPofimLO2 ANKI JAIN ?? (@ Peaceofmind0135) 10 février 2023

Paroles d’Abdu dans son live d’aujourd’hui : s’il vous plait les gars votez pour shiv thakre si vous m’aimez votez pour mon frère Shiv .. il mérite de gagner .. il est tellement travailleur et il a un bon coeur s’il vous plaît les gars votez pour lui s’il vous plaît Aye kya baat h @Abdurozikartist #ShiBdu #ShivThakre Srishti Sharma (@SrishtiS28) 10 février 2023

Bigg Boss 16 aura sa grande finale dimanche. L’actrice Udaariyaan Priyanka Chahar Choudhary est la gagnante la plus probable de l’émission. La compétition la plus difficile est celle de Shiv Thakare.