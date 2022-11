Bigg Boss 16: Shiv Thakare et co discutent de l’équation Priyanka Chahar Choudhary-Ankit Gupta; les fans disent: “L’insécurité à son apogée” [Watch Video]

Les colocataires de Bigg Boss 16 sont très curieux de la véritable équation entre Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta. Cela a fait l’objet de discussions constantes. Beaucoup pensent que leur relation est réelle tandis que d’autres pensent qu’elle est fausse. Shalin Bhanot l’a déclaré faux tandis que Nimrit Kaur Ahluwalia supplie de différer. Dans une nouvelle vidéo, on peut presque toute la maison discuter de la relation d’Ankit Gupta et Priyanka Chahar Choudhary. Shiv Thakare dit qu’une fois qu’Ankit sortira de la série, il sera furieux contre Priyanka pour l’avoir projeté de cette manière. Pendant que les autres bavardent, PriyAnkit est allongé ensemble dans la chambre.

Les colocataires discutent du lien entre Priyanka et Ankit. Es-tu d’accord avec eux? Retweeter ? Oui On ne dirait paspic.twitter.com/F5k19oTlYN #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 15 novembre 2022

Sajid Khan dit à nouveau qu’il a dit à Priyanka Chahar Choudhary de laisser Ankit Gupta s’asseoir avec les garçons ou d’autres pendant quelques heures par jour. Il a dit qu’elle n’avait pas de problèmes mais qu’Ankit Gupta était trop introverti pour se mêler. Tina Datta et Nimrit Kaur Ahluwalia ont déclaré que nous ne défendrions pas Ankit Gupta s’il est constamment coincé par Priyanka Chahar Choudhary. Ils ont dit que même Salman Khan avait qualifié leur relation de fausse. Les fans de PriyAnkit ont fustigé le gang Chugli.

Ils ne siègent qu’entre eux. Ils ne s’assoient pas séparément avec les autres et ne parlent pas du jeu. D’autres colocataires ont dû se mêler et se battre avec d’autres pour survivre dans le jeu. Ankit peut être bon ou mauvais mais il regrettera de l’avoir fait après le spectacle. pratyusha ? (@pratyushachow) 15 novembre 2022

La nature de Priyanka est telle que des combats sont inévitables et que cela limite Ankit. S’il interagit même un peu avec quelqu’un d’autre que les gens avec qui elle est cool, pleure et tout le truc balidaan suit. Ils ne sont pas faux mais elle est devenue un handicap pour son jeu. S (@Shatakshi0420) 15 novembre 2022

Bas inki gaadi #Pryyankit pe hi atki padi hai… Karte raho.. Fausse relation ki baat bhi kon kar raha ? ? (@QinMian_) 15 novembre 2022

Famille faisant du chugli 24h/24 et 7j/7 ? Restez simple (@KeepItS03828117) 15 novembre 2022

L’insécurité à son comble ! Se comporter comme mohalle ki auntiyyaan ! Apeksha Baliga (@BaligaApeksha) 15 novembre 2022

