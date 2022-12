Bigg Boss 16 : Shiv Thakare est-il délibérément écarté de la série ? La déclaration de Shekhar Suman fait sourciller

Les fans de Bigg Boss 16 n’ont pas aimé la façon dont Shekhar Suman semblait avoir ignoré certains concurrents pendant le segment spécial. Il y avait trop d’attention sur Priyanka Chahar Choudhary et Ankit Gupta comme d’habitude. L’autre couple en herbe, Tina Datta et Shalin Bhanot, a également obtenu de bonnes images. Depuis, Shekhar Suman est venu habillé comme MC Stan, le rappeur a suscité la curiosité même auprès du grand public de Bigg Boss 16. Shekhar Suman a reçu des plaintes pour avoir ignoré certains des candidats. Il est allé sur Twitter pour dire qu’il obtient un script et qu’il doit le livrer sous un certain nom.

Sunday Bulletin est un très difficile https://t.co/sMsDcDW620 être divertissant, engageant et innovant dans un espace très limité avec des personnages limités avec des traits limités. Et des heures limitées pour se préparer n puisqu’il est enregistré en direct, il n’y a pas de reprise. mourir. C’est éprouvant pour les nerfs. Shekhar Suman (@shekharsuman7) 5 décembre 2022

Les fans en colère de Shiv Thakare lui ont reproché d’avoir fait pleurer Shiv Thakare. Il avait dit que Shiv Thakare ne pense pas beaucoup de son cœur et est un stratège avisé. En fait, Thakare a plus tard jeté des seaux en disant qu’en tant que gars, il est quelqu’un de tout cœur.

Waise bhi har dimanche aap #ShivThakare ko ignore karte ho, den tweete ouvertement karte ho favoris k liye, phir b hum shiv k fans aapko shiv k liye puchh te h, kal à aapne 99% shiv galat karke bola, Hume à bura laga mais #ShivThakare ko bahut bura laga, wo aisa h nahi, to kyu bola ?? Chère Sona Shivkisena (@Sona_BBFAN) 5 décembre 2022

Channel se poochein… bigg boss se poochein.bola gaya koi bhi vichaar mera nahin hai..kabbbbbbbbbbbb samjhogey tum sab vous.??????????? Shekhar Suman (@shekharsuman7) 5 décembre 2022

La façon dont ta parole blesse #ShivThakare et la façon dont il s’est effondré à cause de cela.. Koi nahi bhulega.. Dieu regarde. Nous ne vous pardonnerons jamais ni ne vous oublierons. Réflexions aléatoires (@Musings_of_soul) 5 décembre 2022

Kuch bhi. Shekhar Suman (@shekharsuman7) 5 décembre 2022

Shekhar Suman révèle que c’est la décision des décideurs de mettre à l’écart Shiv Thakare et il laisse également entendre que le choix n’est pas le sien, mais un récit de chaîne qu’il a dit dans son émission pour tous les candidats. Il n’est que le porte-parole de la chaîne, il vient, il livre et il s’en va. #BB16 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 5 décembre 2022

Maintenant, la spéculation est de savoir si Shiv Thakare est ignoré par la chaîne. Le gagnant de Bigg Boss Marathi gagne des cœurs chaque jour. Il y a une section qui estime que Priyanka Chahar Choudhary n’est pas aussi méritante que lui.