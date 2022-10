Bigg Boss 16 : Shiv Thakare envoie Priyanka Chahar Choudhary en prison ; Le geste d’Ankit Gupta gagne le cœur des fans de Priyankit

Bigg Boss saison 16 devient intéressant tous les jours. Nous avons vu la semaine dernière que Sreejita De a été expulsé de la maison. Elle a été la première candidate à avoir été expulsée du le chef domicile. Cette semaine, nous avons vu que Shiv Thakaré avait remporté la tâche de capitaine contre son concurrent Priyanka Chahar Chaudhary. D’autre part Sumbul Toukir Khan, Manya Singh et Shalin Bhanot ont été les candidats nommés. Un compte de fan de Bigg Boss 16 intitulé The Khabri a révélé que Shiv avait envoyé Priyanka en prison car elle ne remplissait pas bien ses fonctions. Il l’aurait prévenue à plusieurs reprises, mais elle n’a pas obéi à ses ordres.

Des vidéos diffusées en ligne montrent que Priyanka est assise dans la prison tandis qu’Ankit Gupta est vu assis à l’extérieur. Les fans de PriAnkit sont impressionnés par sa réaction. Priyanka a été vue en train de raconter son expérience à Sumbul Touqeer Khan. Elle a révélé qu’elle avait dit à Ankit de partir qui était têtu car il ne voulait pas laisser Priyanka dans cette situation. Shiv et Priyanka avaient auparavant de nombreux problèmes, alors quand il a eu la chance d’être le capitaine, il a utilisé tous ses pouvoirs. La page de fans de Bigg Boss nommée The Khabri a également publié une image d’Ankit l’air triste alors que Priyanka est assise à l’intérieur de la prison.

Regardez la réaction d’Ankit Gupta après avoir vu Priyanka Chahar Chaudhary en prison.

On dirait que Shiv Thakare s’est créé une marque dans la maison Bigg Boss. Shiv a déjà donné un coup dur à Priyanka et dans les semaines à venir, il sera intéressant de voir comment il réagira avec les différents concurrents. Il a été sous les feux de la rampe en raison de sa personnalité. Au départ, Priyanka et Shiv étaient de très bons amis, mais les choses ont commencé à mal tourner après avoir obtenu le trône de capitaine. Priyanka était la personne qui avait soutenu Shiv. Restez à l’écoute de Bollywood Life pour les dernières nouvelles sur le divertissement.