Bigg Boss 16 : Shiv Thakare dit que Priyanka Chahar Choudhary copie Sidharth Shukla ; les fans ont une réaction mitigée [VIEW TWEETS]

Les combats en Grand Patron 16 la maison deviennent de plus en plus folles de jour en jour. Il ne reste que huit concurrents dans la maison et tous font de leur mieux pour se classer parmi les cinq premiers. Cela fait plus de 100 jours et les concurrents semblent maintenant désespérés d’atteindre la finale. Aujourd’hui, la tâche des nominations a eu lieu et c’était aussi dramatique que prévu. Shiv Thakaré et Priyanka Chahar Choudhary a eu un combat massif pendant la tâche et le nom de Sidharth Shukla est également entré en jeu.

Shiv Thakare dit que le PCC copie Sidharth Shukla, vainqueur de Bigg Boss 13

Pendant le combat, Priyanka Chahar Choudhary a déclaré que le mandli la visait et qu’elle jouait en solo. À cela, Shiv Thakare a dit qu’elle copie Sidharth Shukla et qu’elle ne devrait pas le faire. Les internautes sont divisés là-dessus. Beaucoup affirment que Shiv n’aurait pas dû traîner le nom de Sidharth Shukla car personne ne peut être aussi bon que lui. Certains se rangent du côté de Shiv en disant qu’il a exposé le jeu de Priyanka Chahar Choudhary en faisant cette déclaration.

Découvrez comment les internautes ont réagi à cela :

Shiv ne kya expose kiya hai ?? Shiv à PCC : “Aee Sidharth shukla ka dialogue copie karna band kar , tum uske jesa kabhi nahi ban sakte” Ye madame ne pura saison agissant ki hai, lekin ab dailogues bhi saisons précédentes ke gagnant copie kr rahi.#bb16 #Biggboss16#ShivThakare ???? ?? ???? (@_Shiv_Ki_Sena) 25 janvier 2023

Shiv : “Tum Sidharth Shukla ki copie ho” Priyanka : “Mat le naam, mat le” C’est le pire retour de l’histoire des retours et le plus irrespectueux aussi. Shiv traînant un défunt pour son époque flop ?#PriyankaChaharChoudhary #SidharthShukIa #PryAnkit #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/eKvmEGtfY9 PRINCESSE (@PriyankaAnomaly) 25 janvier 2023

Oui, Shiv l’a mentionné dans l’interview avant Bigg Boss, son concurrent préféré dans BB était Sidharth Shukla !!! Bien sûr, il se souvient d’un dialogue Sid quand il l’entend !!#StopDefamingShivThakare #ShivThakare https://t.co/a7fJRzGeie Tanisha ? (@Tanazing) 25 janvier 2023

Shiv et Pri ont tous deux perdu le respect 🙂 Un disant Akeli hoon akeli khelti hoon et un autre disant Sid ki copy mat karo !!! Ek ne directement à dusre ne indirectement !! Bola toh dono ne salut !! GARDEZ VOTRE JEU “UGLY” LOIN DE SIDHARTH SHUKLA FFS !! #SidharthShukla #Biggboss16 Tara 1227 (@aditara2122) 25 janvier 2023

Shiv a dit “Priyanka joue la CARTE SIDHARTH SHUKLA et elle est sa COPIE”. C’est un compliment mec ?? Yeh ladki sabko PHAAD di aaj ! Sidharth était le vainqueur de BB13; Priyanka est la gagnante de BB16 ? C’EST LA SIMILITUDE ?#PriyankaChaharChoudhary #PryAnkit #BB16 #BiggBoss16 pic.twitter.com/KivD11gjaf Rahul (@TheBiggBossDude) 25 janvier 2023

