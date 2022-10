Bigg Boss 16 : Shiv Thakare dévoile son gagnant préféré de l’émission de Salman Khan et ce n’est pas une surprise [Exclusive]

En l’espace d’une semaine, le concurrent de Bigg Boss 16, Shiv Thakare, a conquis les cœurs. Le gagnant de Bigg Boss Marathi 2 est apparu comme fort, authentique et aimant. L’énorme USP a été son amitié avec Abdu Rozik, le chanteur du Tadjikistan. Les deux ont l’air adorables ensemble. Shiv Thakare a été vu bouleversé avant-hier, et Abdu Rozik l’a consolé. Dans une conversation franche avec BollywoodLife, Shiv Thakare a parlé de ses ambitions de l’émission. Il a déclaré: “J’étais heureux de gagner Bigg Boss Marathi, mais je pense que je ne devrais pas me reposer sur mes lauriers. La portée de Bigg Boss Hindi est énorme. Les gens sont devenus une célébrité mondiale après cette émission, car elle est également regardée en ligne.”

Il nous a dit qui est le gagnant préféré de Bigg Boss et ce n’est pas une surprise. Shiv Thakare nous a dit: “J’ai adoré Bigg Boss 13. Je pense que Sidharth Shukla était réel et divertissant tout au long. J’aimerais jouer à un jeu complet comme lui. Cela dit, mon voyage est le mien et je ne souhaite pas copier n’importe qui. Je sens que les gens se connectent à de vraies émotions et c’est quelque chose que Sidharth Shukla n’a jamais hésité à montrer au public. Mais je veux construire ma propre identité.

Nous lui avons également demandé s’il explorait l’idée de trouver l’amour à l’intérieur de la maison. Shiv Thakare a rapidement déclaré: “Non. Je veux jouer au jeu en solo. Je ne pense pas que je sois le genre de personne qui puisse tomber amoureuse de la maison Bigg Boss.” Il a également déclaré qu’il se sentait ravi de pouvoir interagir avec Salman Khan. “C’est un rêve devenu réalité pour tout enfant qui a grandi en le voyant. Je suis excité pour Weekend Ka Vaar.” Enfin, lorsque nous lui avons demandé s’il avait mis en place un mécanisme de relations publiques pour l’émission, il a répondu: “Je fais confiance à la janta du Maharashtra et de l’Inde pour voter pour moi si je réussis.”