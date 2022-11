Bigg Boss 16 : Shiv Thakare devient agressif dans un combat avec Priyanka Chahar Choudhary ; Ankit Gupta le repousse alors qu’il s’approche d’elle

Bigg Boss 16: Shiv Thakare montre enfin son côté en colère alors qu’il se livre à un énorme combat avec Priyanka Chahar Choudhary et cela a suscité des réponses mitigées de la part des téléspectateurs. On peut voir Shiv dans la vidéo claquer Priyanka et la choisir pour s’être impliquée dans tout ce qui se passe dans la maison. Dans la vidéo, vous pouvez voir Priyank demander à Shiv de se taire et il perd son calme et pointe son doigt vers Priyanka et se rapproche d’elle, immédiatement Ankit vient en soutien à Priyanka et repousse Shiv et lui demande de parler calmement et de maintenir son distance d’elle.

Jetez un œil à la façon dont les internautes célèbrent en voyant enfin le côté en colère de Marathi Manus Shiv Thakare. Et sont sacrément intéressés à voir Priyanka et Shiv s’entrechoquer.

Enfin Maratha jaagla. ????????? Maza aiga j’attendais de voir #ShivThakare ? côté en colère. pic.twitter.com/kdhrI1tQ4j Yogi // Supporter SHIVTHAKARE BB16 (@Gracious_YOGI) 4 novembre 2022

De quel côté êtes-vous? Shiv Thakare ou Priyanka ? Pendant le week-end Ka Vaar, nous avons vu Salman Khan blâmer Priyanka pour le silence d’Ankit Gupta, ce qui a divisé les téléspectateurs.