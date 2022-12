Bigg Boss 16 : Shiv Thakare console Archana Gautam après son combat avec Priyanka Chahar Choudhary à propos de rotis ; gagne les coeurs [View Tweets]

Bigg Boss 16 a été témoin d’un drame à haut volume entre Archana Gautam et Priyanka Chahar Choudhary. Les amis devenus ennemis se sont à nouveau affrontés et cette fois à cause des problèmes de cuisine.

Tout a commencé quand Archana a refusé de faire des rotis pour les concurrents. Cela a déclenché la colère de Priyanka et elle a dit aux colocataires qu’à partir de maintenant, elle ferait des rotis pour tout le monde au lieu d’Archana. Cependant, Priyanka a déclaré qu’elle ne préparerait pas le petit-déjeuner le lendemain.

Cela ne s’est pas bien passé avec Archana qui s’en est pris à Priyanka et l’a accusée d’être mesquine pour cacher l’atta (Flour) de tout le monde. Elle ne s’est pas arrêtée là. Archana a ensuite appelé Priyanka “aurat pagal” en lui disant que contrairement à elle, elle croit qu’il faut nourrir tout le monde avec des rotis supplémentaires.

Priyanka a ensuite souligné qu’Archana avait un problème avec elle alors qu’elle prenait en charge les tâches de cuisine. Elle a ensuite accusé Archana d’avoir créé un vilain chahut à l’intérieur de la maison. Cela est devenu un énorme problème car tout le monde s’est retourné contre Archana qui a ensuite continué à tenir bon.

Archana est ensuite allé à Shiv Thakare et a partagé son calvaire. Shiv la consola alors qu’elle pleurait comme un bébé. Shiv lui a assuré qu’elle pouvait prendre son atta dans la quantité qu’elle voulait et lui a donné un câlin réconfortant. Le geste de Shiv envers Archana a gagné plusieurs cœurs. Les fans ont commencé à l’appeler un vrai gentleman.

Aww ? Shiv tu es un vrai gentleman ? tu es le meilleur yaar? comme comment quelqu’un peut-il être aussi gentil, merci beaucoup de l’avoir consolée? “tu khara maratha aahes Shiv” #Arshiv ??#archanagautam #shivthakare #bigboss16 pic.twitter.com/raXMzhm0YF ??????? ?????? (@Archana_Admire) 18 décembre 2022

KING HEARTED SHIV THAKARE ? Entier #FootageGang Archana victime d’intimidation aujourd’hui, elle s’est effondrée en pleurant. Notre tigre a dit “tu tension kyu le Rahi hai, Hamare passe jitna aata hai sab tera hai ” Aapla manus @ShivThakare9#ShivThakare #ArchanaGautam#BiggBoss16 pic.twitter.com/FWsrueU0o1 ???? ??????? ????????? ? (@ShivThakareTM) 18 décembre 2022

Priyanka est une fille sans cœur ?? Archana a fait des rotis et a donné un supplément à Shiv, Priyanka a commencé à lui demander de revenir ? Archana ne apne liye liya bhi nahi tha?#BiggBoss16 #BB16#ArchanaGautam #ShivThakare #ArShiv pic.twitter.com/nCmVEtOWqA Archana Gautam (@Archana_Gautamm) 18 décembre 2022

Continuez à regarder cet espace pour les dernières mises à jour sur Bigg Boss 16.