Bigg Boss 16 : Shiv Thakare bat le record de Sidharth Shukla ; franchit une nouvelle étape juste avant la finale

Bigg Boss 16 : Shiv Thakare est le nouveau roi et sa vidéo de voyage ne montre que comment il l’a gouverné. Et maintenant, cette nouvelle étape franchie par Shiv Thakare affirme qu’il a réussi à battre l’ancien vainqueur de Bigg Boss 13 et défunt acteur Sidharth Shukla. Les rapports affirment que la vidéo du voyage de Shiv Thakare a duré 23 minutes et qu’aucun autre concurrent de l’histoire de Bigg Boss n’a jamais eu cette longue vidéo de voyage, pas même Sidharth Shukla. Selon les rapports de Bigg Boss Tak, Shiv Thakare est devenu le concurrent le plus aimé et le plus populaire car la vidéo de voyage de Sidharth Shukla durait 20 minutes et montrait son pouvoir de star dans Bigg Boss 13. Et maintenant, le pouvoir de star de Shiv Thakare a annulé tous les autres concurrents dans L’histoire de Bigg Boss.

#ShivThakare créé un nouvel enregistrement dans le #BiggBoss16. Sa vidéo Journey de 23 minutes est la plus longue jamais réalisée par tous les concurrents #Grand chef #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 10 février 2023

Durée de #BiggBoss16 Vidéo du parcours des finalistes #ShivThakare – 23min 1sec (le plus long voyage de l’histoire de Bigg Boss) #PriyankaChaharChoudhary – 20min 44sec #MCStan – 19min 08sec #ShalinBhanot – 16min 35sec #ArchanaGautam – 16min 14sec #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 10 février 2023

Avant la finale, cette réalisation de Shiv Thakare l’a rapproché un peu plus du trophée. Il y a un énorme buzz entre Shiv Thakare et Priyanka Chahar Choudhary et PCC pourrait remporter le trophée, mais on ne sait jamais car Shiv peut vous surprendre en remportant le spectacle. En parlant de Priyanka, même sa vidéo de voyage a été rapportée 20 minutes, et c’était comme Sidharth Shukla. Eh bien, est-ce un indice qu’elle remportera le trophée? Il ne reste plus qu’une journée et vous obtiendrez votre gagnant du spectacle.

Il est également rapporté que Rohit Shetty choisira Shiv Thakare comme premier concurrent de son émission Khatron Ke Khiladi 13. Même Archana Gautam a réussi à faire partie de l’émission de Rohit Shetty.